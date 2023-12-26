Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

Эксперты назвали способы защиты Крыма от повторных атак украинских самолетов

Tекст: Илья Абрамов,

Анастасия Куликова

Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате украинского удара по Феодосии. Однако в ходе противовоздушного боя близ населенного пункта Жовтень в 125 км северо-восточнее Николаева средства ПВО уничтожили два Су-24, которые и производили запуск ракет.

Позже глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, министр также рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть жителей эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых. Кроме того, пострадало здание вокзала в Феодосии, там были выбиты окна.

Эксперты отмечают, что повреждение самого корабля не столь критично. Куда опаснее то, что сама атака на Крым с помощью Су-24 стала возможной. Теперь специалистам предстоит определить, почему бомбардировщики не были замечены на подлете к региону. Пока же военным стоит озаботиться дополнительным усилением обороны всего полуострова.

«Большой десантный корабль «Новочеркасск» – старый советский проект, который строился еще в Польше. Это полезная машина, аналоги которой есть в том числе в ВМС США и даже армии Штатов. БДК может выполнять ряд важных задач для флота», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Изначально судно задумывалось как танкодесантное. Тем не менее это не единственная задача, так как этот корабль является универсальным. БДК имеет возможность перевозить грузы для армии и флота. Кроме того, он способен устанавливать минные заграждения и системы освещения подводной обстановки», – отмечает собеседник.

«Поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии достаточно неприятно, но не критично. Дело в том, что в Черное море после начала СВО переброшено достаточно таких кораблей с других флотов. Однако сейчас десантные корабли подобной размерности в России не строятся, а было бы логичным восстановить их производство», – подчеркивает он.

«Кроме того, стоит задуматься и о повышении огневой мощи десантных кораблей. Старые модификации вооружены двумя автоматическими орудиями калибром 57 мм, новые – пушкой калибра 176 мм и зенитными автоматами калибра 30 мм. Необходимо усиление с помощью дистанционно управляемых боевых модулей, которые представляют собой артиллерийско-пулеметную стабилизированную установку. Это позволит эффективнее бороться с катерами противника», – акцентирует эксперт.

«Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне.

Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», – резюмировал Климов.

Бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев полагает, что украинские Су-24 могли взлететь с аэродромов Одессы или Николаева. «Далее бомбардировщики вышли в акваторию Черного моря и произвели ракетную атаку», – допускает Бижев. При этом, как считает эксперт,

украинские пилоты действовали на малых высотах, поэтому машины не были вовремя замечены радиолокационными станциями. А координаты цели удара ВСУ могли передать США или Британия.

Чтобы исключить повторения подобных атак, России следует усиливать радиолокационное поле на малых высотах, подчеркнул военный эксперт. «Для этого необходимо устанавливать на господствующих высотах на побережье Крыма дополнительные РЛС», – пояснил собеседник.

При этом применение радиолокационных самолетов в борьбе с такими атаками ВСУ Бижев считает неоправданным. «Среди недостатков этого метода – ограниченное время нахождения таких самолетов в воздухе. Нам же нужно беспрерывное наблюдение. Плюс нужна дозаправка и экипаж. Поэтому это будет дорого и малоэффективно», – детализировал эксперт.

По его мнению, в первую очередь полуостров необходимо усилить радиотехническими войсками. «В Крыму много гор, а это очень удобно. Если там установить РЛС, они будут видеть обстановку далеко», – отметил Бижев, напомнив, что в советское время таким образом «просматривалась вся Турция», поэтому и северное направление может легко просматриваться.

«Сбивать цели у нас есть чем.

ВС РФ в этом регионе оснащены и истребительной авиацией, и зенитно-ракетными комплексами С-400 и С-300. Есть также корабли Черноморского флота, на каждом из которых установлены эффективные средства противовоздушной обороны. Также было бы целесообразным ввести дежурство кораблей в установленных режимах», – считает собеседник.

Схожей точки зрения придерживается и генерал-майор Владимир Попов. «Удар по Феодосии был нанесен с моря, дальность полета Су-24 это позволяет. Это проверенный бомбардировщик, который может лететь на высокой скорости на очень малых высотах. Поэтому его обнаружение становится сложной задачей для любой системы РЛС. На экране радара машины могут появиться буквально на долю секунды, когда ракета уже пущена», – поясняет он.

«И противник не случайно решил лететь не со стороны фронта, а делая крюк.

Так самолеты обнаружить гораздо сложнее. В это время года в Черном море погода способствует незаметному полету, например, из-за волнения воды, тумана и облаков. Это накладывает на системы воздушной обороны определенные ограничения», – отмечает собеседник.

«Кроме того, противник мог целенаправленно идти с той стороны, где обнаружил уязвимость в наших системах. Дело в том, что постоянно работать РЛС не могут, им необходима ротация, во время которой одни установки подменяют другие и перекрывают сектора друг друга. Украинцы, скорее всего с помощью разведки НАТО, узнали о возможном временном лаге и нанесли удар», – подчеркивает он.

«На 100% защититься от подобных инцидентов невозможно. Однако это не значит, что с угрозой не стоит бороться. Нам необходимо обнаружить то место, где самолеты противника смогли пролететь и усилить там РЛС. Также необходимо проверить и другие участки на предмет таких уязвимостей. Кроме того, желательно установить и точки оптико-электронного наблюдения. Это позволит подстраховаться в тех случаях, когда радары могут не справиться», – резюмировал Попов.