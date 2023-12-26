Здание вокзала в Феодосии пострадало после ЧП

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, сейчас на вокзале, где в результате ЧП были выбиты окна, работают сотрудники Крымской железной дороги.

Он добавил, что отправление электричек перешло на станцию «Айвазовская».

Ранее график движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта в Крыму.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Украина предприняла атаку в районе Феодосии в Крыму, один человек погиб, двое ранены, также повреждена инфраструктура.



