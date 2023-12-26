Аксенов: В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что из-за вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

Также глава Крыма сообщил, что повреждены шесть зданий, в них выбиты окна.

В данный момент шестеро жильцов эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

По словам Аксенова, транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Украина предприняла атаку в районе Феодосии в Крыму. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта.

