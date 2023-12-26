  • Новость часаГрафик движения пригородных поездов в Крыму изменили после ЧП в Феодосии
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    Как французская разведка проиграла России в Африке
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    Поставщики указали на преимущество российских новогодних елок перед импортными
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку
    Протестующие в Белграде потребовали освободить задержанных
    «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии
    ВСУ совершили атаку в районе Феодосии
    В Киеве задумались об отступлении из-за российских «Ланцетов»
    Помощник Путина предрек «уход в историю» Mercedes и BMW
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    20 комментариев
    26 декабря 2023, 09:51

    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек

    Аксенов: В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены, также повреждена инфраструктура, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что из-за вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

    Также глава Крыма сообщил, что повреждены шесть зданий, в них выбиты окна.

    В данный момент шестеро жильцов эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    По словам Аксенова, транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Украина предприняла атаку в районе Феодосии в Крыму. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта.

    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

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    26 декабря 2023, 05:18
    Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии

    Tекст: Вера Басилая

    Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В Telegram-канале Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена, детонация прекратилась, пожар локализован.

    По его словам, жителей нескольких домов отселят. На месте работают все профильные службы.

    Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Ранее сообщалось, что движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось почти на час.

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    25 декабря 2023, 18:05
    Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

    Шойгу: Российская армия полностью освободила Марьинку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он добавил, что после взятия Марьинки ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время визита на судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге проведет отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

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    25 декабря 2023, 10:51
    Медведев предупредил, что ВС России ударят по иностранной военной базе на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия нанесет удар по иностранным военным базам на территории Украины, если они там появятся, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Подготовленную Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины Медведев назвал «филькиной грамотой» без добавленной стоимости.

    Зампред Совбеза в своем Telegram-канале отметил, что документ дает Киеву возможность заключать соглашения с отдельными странами, оговаривающие поставку вооружений и подготовку военных.

    Медведев предположил, что Киев рассчитывает на особенную трактовку ст. 5 Вашингтонского договора странами НАТО. Это может произойти после удара по иностранной военной базе на территории Украины. Политик констатировал, что удар по любой военной базе – несомненно, основание для применения ст. 6 этого договора.

    «А вот дальше интереснее – ответ не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же ст. 5 договора. <…> То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну – владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооруженным путем, а можно иначе», – написал он.

    Ранее Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки».

    Коментарии (9)
    25 декабря 2023, 12:23
    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны
    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что в затяжном военном конфликте победу одержит та страна, которая сможет в течение долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах.

    «Экономическая мощь – основа, позволяющая вести войны», – написал Маск, передает РИА «Новости».

    Сакс ранее прокомментировал сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 была сорвана из-за проблем в цепочках поставок комплектующих.

    Ранее Илон Маск признал, что Украина навсегда потеряла Крым.

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    25 декабря 2023, 22:43
    Песков сообщил о планах Путина позвонить комбату Трошину

    Песков: Путин планирует созвониться с комбатом, участвовавшим во взятии Марьинки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что президент обязательно созвонится с отличившимся в боях за Марьинку комбатом Трошиным, передает РИА «Новости».


    Ранее Трошин рассказал о том, как проходили бои за Марьинку.

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных и решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора.

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    25 декабря 2023, 23:04
    Зеленский пригрозил российским летчикам истребителями F-16

    Президент Украины Зеленский обратился к российским летчикам

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская система ПВО будет становиться только сильнее, ведь на Рождество было сбито несколько ракет и 30 беспилотников, а скоро поставят истребители F-16, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что российским летчикам предстоит сделать «четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне». По его словам, Украина скоро получит дополнительные системы ПВО и F-16, передает «Газета.Ru».

    Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна намерена подготовить для киевского режима 18 истребителей F-16.

    Агентство Reuters писало, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для F-16.

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    26 декабря 2023, 06:06
    В Киеве задумались об отступлении ВСУ из-за российских «Ланцетов»

    Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отстают от ВС России в разработке технологии «роев дронов», если не увеличить их производство, то придется отступить, сообщила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в эфире телеканала «Украинская правда».

    Берлинская отметила близость российских конструкторов к созданию оптической системы прицеливания и навигации, которая позволяет дронам самостоятельно определять цели при помощи машинного обучения, что сделает бесполезной РЭБ-защиту, пишет «Газета.Ru».

    По ее словам, ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых технологиях защиты от дронов.

    Она также обратила внимание, что президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине и лично взял под свой контроль технологическое производство «Ланцетов» в стране.

    Эксперт заключила, что если Украина не начнет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обогнала США по беспилотникам.

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    25 декабря 2023, 12:51
    Суд повторно заочно арестовал главу ГУР Украины

    Суд в Москве второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова по обвинению в терактах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам, сообщили в пресс-службе суда.

    Буданов будет арестован на два месяца после экстрадиции в Россию или задержания на ее территории, передает ТАСС.

    Глава ГУР обвиняется в совершении 104 терактов, совершенных группой лиц и повлекших тяжкие последствия.

    В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова за организацию терактов в России.

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    26 декабря 2023, 05:33
    «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

    Бойцы «Ахмата» рассказали о наемниках ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы спецназа «Ахмат» на Артемовском направлении уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ, заявил командир штурмового отряда с позывным «Шустрый».

    Боец рассказал, что в недостроенном блиндаже прятались четыре бойца ВСУ, двое из которых оказались наемниками из Колумбии, при штурме были уничтожены оба наемника и один украинец, передает РИА «Новости».

    «Шустрый» рассказал, что в плен был взят один солдат ВСУ, потому что нужна была информация о том, что происходит у противника. По его словам, на направлении, где работает отряд «Ахмата», стоят 60-70 человек наемников, в основном колумбийцы.

    Взятый в плен военнослужащий ВСУ Никита Афанасьев подтвердил информацию о наемниках. Он рассказал, что воюют наемники просто за деньги, выполняют такие же задачи, как и мобилизованные ВСУ, выходят на те же позиции, но отношение к ним со стороны украинцев не очень хорошее, потому что «воюют не за идею».

    Ранее Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября.

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    25 декабря 2023, 16:28
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за последние сутки отбили нападение украинской армии на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, Центральная группировка ВСУ России отразила на Краснолиманском направлении атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР и поразила живую силу и технику 21-механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах Ямполовки и Торского ДНР.

    В результате ВСУ потеряли на этом направлении до 180 человек, танк, БМП Bradley и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Шумов ДНР и поразили живую силу и технику в районе Клещеевки ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Украинская сторона потеряла на этом направлении до 55 военнослужащих, три пикапа и установку «Акация».

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах Работино, Каменского и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений Российской армии противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, два немецких ЗРК IRIS-T, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

    Российская ПВО перехватила за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 40 украинских БПЛА в районах Великого Выселка Харьковской области, Кременной, Площанки, Верхнекаменки ЛНР, Марьинки ДНР, Очеретоватого Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотников, 442 ЗРК, 14 309 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 690 единиц спецтехники.

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    26 декабря 2023, 02:51
    Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине

    На Украине сообщили, что отсрочка по мобилизации на Украине не коснется инвалидов III группы

    Tекст: Вера Басилая

    Отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы, и будет предоставляться только действующим депутатам Верховной Рады, следует из пояснительной записки к законопроекту о мобилизации.

    Издание «Страна.ua» сообщило, что новация по отсросчке касается инвалидов первой и второй группы, которых не коснется мобилизация, кроме того, не пойдут служить женщины, которые пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные. Также сообщается, что призыву подлежат депутаты всех прошлых созывов, передает РИА «Новости».

    Также украинцы обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Военнообязанные обязаны прибыть в военкомат, независимо от получения повестки,  уважительной причиной для неприбытия являются препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника или близких родственников жены, указывает издание.

    СМИ пишут, что отсрочка положена студентам только дневной или дуальной формы обучения, получающим уровень образования выше, чем предыдущий по тому же направлению. Также она положена педагогам и научным сотрудникам, работающим на полную ставку.

    Кроме того, вводится базовая военная служба сроком до пяти месяцев для всех граждан младше 25 лет, кроме инвалидов и прошедших военную подготовку. При этом нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет.

    Кроме того, согласно изданию, полиция получает дополнительные полномочия по оповещению военнообязанных и право задерживать и доставлять в военкомат призывников - уклонистов.

    Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

    Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек, а мобилизационный возраст собираются снизить для мужчин с 27 до 25 лет.

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    25 декабря 2023, 13:55
    Скшипчак: Украина уже не сможет вернуть утраченные территории

    Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина не сможет вернуть территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные в результате конфликта с Россией территории, заявил в интервью газете Gazeta Wyborcza бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

    «По моей оценке, те территории, которые сейчас занимают россияне, украинцы уже не получат», – сказал Скшипчак, передает ТАСС. 

    По его словам, проблема заключается не только в проведении операций, но и в спорах «на уровне принятия решений».

    Также Скшипчак выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не смогут провести новое контрнаступление. «Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре», – подчеркнул генерал.

    Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что провал контрнаступления ВСУ является неудачей Запада, поскольку тот не обеспечил Украину военно-воздушной мощью, высокоточным оружием большой дальности и прочей техникой.

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    25 декабря 2023, 10:21
    В Одессе повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помещения припортовой инфраструктуры повреждены в Одессе, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    Согласно сообщению командования, было повреждено техническое помещение припортовой инфраструктуры Одессы, кроме того в Раздельнянском районе Одесской области повреждено «недействующее административное здание и складское помещение законсервированного объекта», передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье в Одессе прогремело несколько взрывов, объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины.

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    25 декабря 2023, 12:39
    Глава Крыма не поддержал выдачу Украине диверсантов по обмену

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сторонники Киева, задержанные в России за совершенные или планируемые диверсии, не должны подлежать обмену с Украиной, чтобы они не рассчитывали оказаться на свободе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Он указал, что наказание в России умерит пыл тех, кому в Киеве обещали освобождение и звание героя Украины.

    «Не будете никакими народными героями, будете в российской тюрьме выполнять задачи, которые выполняют заключенные», – сказал Аксенов в эфире канала «Россия-24», передает ТАСС.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область.

    Коментарии (5)
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