Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»

Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки

Военный аналитик Онуфриенко: Взятие Марьинки осложнит положение ВСУ под Угледаром

Tекст: Илья Абрамов

«Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Марьинка на 100% контролируется Российской армией и там не осталось ВСУ. Дело в том, что в городе долгое время шли тяжелые бои за каждый дом, и, как правило, наши войска шли плотно, последовательно зачищали каждое укрытие противника на своем пути», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Кроме того, Марьинка была уже почти полностью освобождена еще в середине декабря, когда на ее юго-западной окраине был вывешен российский флаг. Минобороны, судя по всему, решило доложить о взятии населенного пункта только полностью убедившись, что город под нашим контролем. И за это ведомство можно только поблагодарить», – отмечает он.

«С тактической точки зрения освобождение Марьинки позволяет нашим войскам двигаться с севера на села Победа и Новомихайловка. В перспективе это сильно усложнит положение группировки противника в Угледаре», – подчеркивает собеседник.

«Теоретически после Марьинки наши войска могут продвинуться и в сторону города Курахово. Тем более Российская армия уже подошла к Георгиевке, находящейся по пути. Также в случае взятия Авдеевки открывается возможность для движения на север, в сторону Славянска и Краматорска», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку под Донецком. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу. Он добавил, что после взятия города ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

Президент России Владимир Путин в свою очередь поручил представить к государственным наградам отличившихся при освобождении Марьинки военных. Он считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии города и достойны наград.

Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».

«Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – цитирует президента сайт Кремля.

Путин назвал успехом освобождение города и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали участие, причем в разное время, на разных этапах, в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.