Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.6 комментариев
Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
Военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы «Тор»
Поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» неприятно, но не критично для Черноморского флота. Однако для предотвращения подобных атак впредь России необходимо принять ряд мер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт Максим Климов. Ранее БДК «Новочеркасск» получил повреждения при ударе Украины по Феодосии.
«Большой десантный корабль «Новочеркасск» – старый советский проект, который строился еще в Польше. Это очень полезная машина, аналоги которой есть в том числе в ВМС и даже армии США. БДК может выполнять ряд важных задач для нашего флота», – сказал военный эксперт Максим Климов.
«Изначально судно задумывалось как танкодесантное. Тем не менее это не единственная задача, так как этот корабль является универсальным. БДК имеет возможность перевозить грузы для армии и флота. Кроме того, он способен устанавливать минные заграждения и системы освещения подводной обстановки», – отмечает собеседник.
«Поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии достаточно неприятно, но не критично. Дело в том, что в Черное море после начала СВО переброшено достаточно таких машин с других флотов. Однако сейчас десантные корабли подобной размерности в России не строятся, и было бы логичным восстановить их производство», – подчеркивает он.
«Кроме того, стоит задуматься и о повышении огневой мощи десантных кораблей. Старые модификации вооружены двумя автоматическими орудиями с калибром 57 мм, новые – пушкой калибра 176 мм и зенитными автоматами калибра 30 мм. Необходимо усиление с помощью дистанционно управляемых боевых модулей, которые представляют из себя артиллерийско-пулеметную стабилизированную установку. Это позволит эффективнее бороться с катерами противника», – акцентирует эксперт.
«Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне. Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», – резюмировал Климов.
Ранее большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате украинского удара по Феодосии. Однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень.
Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть жителей эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.
Кроме того, пострадало здание вокзала в Феодосии, там были выбиты окна. График движения поездов после атаки был изменен: 26 декабря составы №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.
Кроме того, в администрации подвергшегося атаке города сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, а также об изменении расписания автобусов.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как России бороться с новыми угрозами безопасности, возникшими на Черном море.