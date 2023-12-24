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    24 декабря 2023, 14:50

    Зеленский теряет ключевой инструмент влияния на украинцев

    Эксперты объяснили причины бегства киевских пропагандистов с Украины

    Зеленский теряет ключевой инструмент влияния на украинцев
    @ Federico Gambarini/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    На Украине разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией – воспользовавшись командировкой в ЕС, страну покинул известный пропагандист Алексей Печий. Схожим образом все чаще поступают и волонтеры. Чем конкретно вызваны подобные инциденты и к каким последствиям они могут привести в перспективе?

    Украинский телеведущий Алексей Печий, который получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, не стал возвращаться на Украину. В стране он вел эфиры на ТВ и собственный YouTube-канал, где регулярно сообщал о «скором разгроме» России, уверял, что «ВСУ заходят в Крым», и рассказывал, как не любит русских.

    При этом сам Печий сообщил, что его решение было сложным. Он связывает свое бегство с изменением отношения к Украине на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

    Между тем минкульт Украины сообщает, что Печий, как и каждый выезжающий за границу, подписал заявление с обязательством вернуться на Украину, поэтому его действия являются не только неправомерными, но и «характеризуют его как человека и гражданина». Согласно документу, журналист должен был приехать домой не позднее 22 декабря.

    Отъезд одного из основных пропагандистов Украины вызвал мощный резонанс в блогер-пространстве. Так, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» напоминает, что Печий рассказывал о якобы «бегстве» россиян с левого берега в Херсонской области, сообщал о «точных ударах» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, о «заходе ВСУ в Крым» летом 2023 года.

    Журналист Юрий Васильев в своем Telegram-канале «Русский Сыч» отреагировал шуткой на бегство украинца. «Ну что значит «украинский журналист сбежал в Европу»? Имейте сострадание. Был некто Печий специальным корреспондентом, а стал собственным», – написал он.

    Журналист и блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad иронично прокомментировал бегство Печия замечанием о том, что мир и порядок на Украине начнется тогда, «когда все эти «борцы за Украину» свалят в Европу или США». Авторы Telegram-канала «Повернутые на Z войне» отметили, что «чем дальше от Украины, тем ярче шаровары и длиннее чуб».

    Не обошли стороной действия журналиста и украинские политики. Так, нардеп от партии «ЕС» Ирина Геращенко в интервью Русской службе Би-би-си заявила, что «этот поступок Печия бьет по украинской журналистике в целом – и, скорее всего, осложнит командировки тем работникам СМИ, которые профессионально выполняют свою работу».

    Схожей позиции придерживается и председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Правда, он надеется, что инцидент не станет основанием для всеобщего запрета на выезд. «Для нас очень важно, чтобы украинцы знали, что происходит в мире, и чтобы мир знал, что происходит на Украине. Да, поступок этого человека поставил под угрозу все журналистское сообщество. Но государство должно действовать не по логике закручивания гаек, а по логике того, что лучше для государства», – сказал он.

    Отметим, что схемой выезда с Украины в Европу под благородным предлогом воспользовался не только Печий. Накануне стало известно, что десять волонтеров, получив разрешение от властей подконтрольного Зеленскому Херсона, отправились за гумпомощью и просто не вернулись в страну. Сообщается, что против них заведено дело, добровольцев планируется привлечь к ответственности.

    В целом же, по данным местных пограничников, ежедневно с Украины выезжает по шесть тыс. мужчин призывного возраста, из них 150-200 – как волонтеры. Об этом в начале недели сообщил служащий Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук. Он также добавил, что в последнее время стала популярна схема выезда после заключения брака с многодетными матерями.

    Побеги происходят на фоне намерений руководства украинской армии мобилизовать 450–500 тыс. человек. Как отмечают эксперты, число тех, кто готов пойти в ряды ВСУ, неуклонно снижается. В такой ситуации бегство видного пропагандиста – явный симптом того, что выстроенная Зеленским и его офисом система влияния на мнение украинцев через СМИ дает сбои.

    Это же в полной мере касается и волонтеров. Как правило, они всегда активно ведут свои страницы в социальных сетях и являются локальными лидерами общественного мнения (ЛОМ), влияющими на настроения сограждан.

    Поэтому бегство ЛОМов разного калибра, равно как бегство знаковых журналистов, воспринимается обществом как один из сигналов надвигающегося бедствия.

    «Медийная машина Зеленского, во многом благодаря которой он все еще держится у власти, серьезно хромает. И начался этот процесс с бегства первого высокопоставленного глашатая режима – Арестовича*. Он подал пример, и ему последовали многие», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    «Все, кто может вырваться, делают это. Даже украинские СМИ пишут о том, что до 60% украинского дипломатического персонала после завершения контрактов просто не возвращаются домой», – добавляет эксперт.

    «И совершенно очевидно, что Печий свое бегство планировал заранее. Но даже несмотря на это, он продолжал вести свою пропагандистскую работу до последнего. Более того, если посмотреть на реакцию его коллег, которые активно глумятся над «геройским поступком», становится понятно, что они ему завидуют и сами не прочь бежать как можно дальше», – уверен собеседник.

    В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник добавляет: «Люди сбежали от военной диктатуры, которую развернул Зеленский на подконтрольных территориях».

    «Теперь ему и его офису придется максимально закручивать гайки и принимать такие меры, чтобы вообще никто не смог выехать за пределы страны. В итоге мы увидим государство, по периметру затянутое колючей проволокой и идейными бандеровцами на каждом КПП», – считает собеседник.

    «Примечательно, что сбежавший персонаж сейчас заявляет о намерении вести «информационный фронт» за пределами Украины. Но мы-то понимаем, что это абсолютный бред. Он бежал от методов мобилизации, – добавляет дипломат. –

    И если уж уходят те, кого изначально использовали для работы пропагандистской машины – значит, реальное количество желающих уехать стократно больше».

    «И волонтеры, которые отправились якобы за гуманитарной помощью и не вернулись – яркое тому подтверждение. Это лишь тот мизер, который просочился в публичное пространство. Страшно представить, сколько подобных случаев происходит непублично», – рассуждает он.

    «Такие удары со стороны медиа для Зеленского куда болезненнее, чем те же провалы на фронте. Особенно остро он это чувствует в контексте начинающегося диалога о возможной интеграции Украины в Евросоюз. Для европейцев автоматически встает вопрос: а кого на самом деле они собираются принять, почему оттуда бегут люди?» – уверен собеседник.

    «В целом можно сказать, что из рук Зеленского стремительно ускользает один из основных инструментов влияния на умы украинцев. И он сейчас будет всячески оправдывать свои же нарушения – объяснять, что мир изменился и выполнить то, что он обещал несколько лет назад, невозможно. Но поверят ли ему – большой вопрос», – заключил Мирошник.

    *внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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