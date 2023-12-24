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Минкульт Украины рассказал об обязательстве вернуться беглого журналиста Печия
Минкультуры: Бежавший с Украины журналист подписывал заявление с обязательством вернуться
Бывший украинский журналист Алексей Печий подписывал заявление с обязательством вернуться на Украину не позднее 22 декабря, но не выполнил его, заявил и.о. министра культуры страны Ростислав Карандеев.
По его словам, Печий, как и каждый выезжающий за границу, подписал заявление с обязательством вернуться на Украину, по поэтому его действия являются не только неправомерными, но и «характеризуют его как человека и гражданина», передает РИА «Новости».
Ранее блогеры сообщили, что украинский пропагандист Алексей Печий сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза.