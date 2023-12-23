Почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев

Эстонские власти первыми откликнулись на планы Киева мобилизовать военнообязанных беженцев

Tекст: Андрей Резчиков

Эстония готова заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если об этом поступит просьба из Киева. Как заявил глава МВД Лаури Ляэнеметс, власти страны знают, где находятся и чем занимаются эти люди. «Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии», – заметил Ляэнеметс.

Чиновник сообщил, что пока такого запроса от Киева не поступало. Согласно закону, Эстония может экстрадировать иностранца только в случае, если его привлекли к уголовной ответственности. Ляэнеметс пообещал в ближайшее время официально предложить заключить соглашение между Эстонией и Украиной по выдаче военнообязанных.

Таким образом министр опроверг слова начальника департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янека Мяги о том, что власти страны не намерены высылать на родину военнообязанных граждан Украины. При этом, как показывают опросы общественного мнения, свыше 60% эстонцев выступили против предоставления временной защиты военнообязанным украинцам, приехавшим в страну в качестве беженцев.

О том, что в Киеве хотят мобилизовать военнообязанных граждан, покинувших страну, заявил в недавнем интервью западным СМИ министр обороны Украины Рустем Умеров. Повестки должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. «Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей стране. Мы вышлем вам приглашение», – сказал Умеров, добавив, что власти пока обсуждают возможную реакцию, в случае если адресаты не явятся добровольно.

Позже пресс-служба минобороны уточнила, что обсуждения призыва из-за границы «нет на повестке дня». Представитель ведомства Илларион Павлюк пояснил, что речь якобы идет о «рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии».

Киевские власти не скрывают, что нуждаются в пополнении военных рядов и намерены предпринять для этого соответствующие меры. На этой неделе Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал о просьбе генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизовать еще 450-500 тыс. человек в рамках поправок к закону о мобилизации, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде. Также парламент готовит законопроект, чтобы обязать находящихся за границей украинцев проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, что и не сумевшие выехать из страны военнообязанные.

Этой осенью глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции сбежавших уклонистов. А тем гражданам, которые купили поддельные справки о непригодности к военной службе, депутат пригрозил уголовной ответственностью.

По данным властей, всего с 24 февраля 2022 года пограничные наряды задержали более 16,5 тыс. человек, пытавшихся незаконно пересечь границу в зеленой зоне – за пределами пунктов пропуска. Как отмечала украинская пресса, с февраля 2022-го Евросоюз выдал Украине 126 уклонистов, которых поймали при пересечении границы. Польша выдворила 88 украинцев, Венгрия – 20, Румыния – 16, а Словакия двоих.

«Люди выехали с Украины с определенной целью, они не хотели оказаться на линии боевого соприкосновения. А сейчас их хотят силой отправить сразу на передок. Поэтому говорить о предполагаемой высокой степени мотивации умирать за Зеленского и идеи Запада и Бандеры не приходится», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке.

Даже если Украина примет специальное законодательство, которое обяжет находящихся за границей украинцев проходить мобилизационные процедуры, эффективность этой программы будет очень низкой. «Сколько человек они смогут вернуть из европейских государств и сколько из них окажется на линии фронта? Я думаю, эта статистика не порадует украинские власти. На европейских улицах немцы, французы, голландцы говорят украинцам, которые замотаны во флаги своей страны, «берите автоматы и защищайте свою свободу», на что участники подобных пикетов реагируют весьма агрессивно», – отметил Кошкин.

Собеседник подчеркивает, что выдача военнообязанных украинцев может быть нарушением прав и свобод. По его словам, в ряде Европейских стран подобные решения могут приниматься только через суд. «Страны Балтии не столь категоричны в своем законодательстве, вот почему Эстония вызывалась возвращать украинских беженцев», – считает эксперт.

«Напомню, что в рамках нацистского плана уничтожения евреев большую часть евреев в Эстонии уничтожили местные жители, не обращаясь за помощью к немцам. Ребята очень хотели «быть первыми». В Эстонии тогда проживало до 10 тыс. евреев, но их просто перебили, потому что эстонцам нужно было понравиться немцам.

А сегодня они хотят понравиться американцам. Если для этого нужно ловить военнообязанных украинцев, политический класс во главе с демонстративно фашистским правительством Эстонии будет это делать»,

– добавляет Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

По статистике министерства социальных дел Эстонии на май 2023 года, в стране под временной защитой находятся около 36 тыс. украинских беженцев. Собеседник напомнил, что на территории республики также проживают украинцы, которые переезжали туда в 50-70 годы прошлого века, миграционные процессы между странами продолжались последние 30 лет.

«Эти люди не имеют никакого отношения к текущим проблемам Украины. Просьбы Киева вернуться относятся к мигрантам последних двух-полутора лет. Из них мужчин призывного возраста – меньше трети, поэтому энтузиазм эстонского фашизма мне не очень понятен», – сказал Межевич.

По мнению эксперта, даже если на Украине будет принято соответствующее законодательство, появится соглашение между Эстонией и Украиной по выдаче военнообязанных, то нежелающие служить в рядах ВСУ украинцы могут начать перебираться из Эстонии в Латвию, а оттуда в Литву и далее в другие страны.

В Германию с 24 февраля 2022 года, несмотря на запрет на выезд с территории Украины, прибыло более 221 тыс. украинских мужчин призывного возраста. По данным Bild, сейчас их чуть более 189 тыс. Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер советовал украинским мужчинам-беженцам добровольно возвращаться и помогать своей стране в том числе на фронте.