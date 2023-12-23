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Почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев
Эстонские власти первыми откликнулись на планы Киева мобилизовать военнообязанных беженцев
Власти Эстонии готовы выдать Украине украинских беженцев, которые подлежат мобилизации. Глава МВД Лаури Ляэнеметс пообещал официально предложить украинской стороне заключить соответствующее соглашение. В экспертной среде говорят, что у уклонистов за рубежом нет мотивации умирать за Зеленского и идеи Бандеры, а желание Эстонии выдавать беженцев указывает на фашистские методы правительства Эстонии.
Эстония готова заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если об этом поступит просьба из Киева. Как заявил глава МВД Лаури Ляэнеметс, власти страны знают, где находятся и чем занимаются эти люди. «Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии», – заметил Ляэнеметс.
Чиновник сообщил, что пока такого запроса от Киева не поступало. Согласно закону, Эстония может экстрадировать иностранца только в случае, если его привлекли к уголовной ответственности. Ляэнеметс пообещал в ближайшее время официально предложить заключить соглашение между Эстонией и Украиной по выдаче военнообязанных.
Таким образом министр опроверг слова начальника департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янека Мяги о том, что власти страны не намерены высылать на родину военнообязанных граждан Украины. При этом, как показывают опросы общественного мнения, свыше 60% эстонцев выступили против предоставления временной защиты военнообязанным украинцам, приехавшим в страну в качестве беженцев.
О том, что в Киеве хотят мобилизовать военнообязанных граждан, покинувших страну, заявил в недавнем интервью западным СМИ министр обороны Украины Рустем Умеров. Повестки должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. «Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей стране. Мы вышлем вам приглашение», – сказал Умеров, добавив, что власти пока обсуждают возможную реакцию, в случае если адресаты не явятся добровольно.
Позже пресс-служба минобороны уточнила, что обсуждения призыва из-за границы «нет на повестке дня». Представитель ведомства Илларион Павлюк пояснил, что речь якобы идет о «рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии».
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Киевские власти не скрывают, что нуждаются в пополнении военных рядов и намерены предпринять для этого соответствующие меры. На этой неделе Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал о просьбе генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизовать еще 450-500 тыс. человек в рамках поправок к закону о мобилизации, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде. Также парламент готовит законопроект, чтобы обязать находящихся за границей украинцев проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, что и не сумевшие выехать из страны военнообязанные.
Этой осенью глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции сбежавших уклонистов. А тем гражданам, которые купили поддельные справки о непригодности к военной службе, депутат пригрозил уголовной ответственностью.
По данным властей, всего с 24 февраля 2022 года пограничные наряды задержали более 16,5 тыс. человек, пытавшихся незаконно пересечь границу в зеленой зоне – за пределами пунктов пропуска. Как отмечала украинская пресса, с февраля 2022-го Евросоюз выдал Украине 126 уклонистов, которых поймали при пересечении границы. Польша выдворила 88 украинцев, Венгрия – 20, Румыния – 16, а Словакия двоих.
«Люди выехали с Украины с определенной целью, они не хотели оказаться на линии боевого соприкосновения. А сейчас их хотят силой отправить сразу на передок. Поэтому говорить о предполагаемой высокой степени мотивации умирать за Зеленского и идеи Запада и Бандеры не приходится», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке.
Даже если Украина примет специальное законодательство, которое обяжет находящихся за границей украинцев проходить мобилизационные процедуры, эффективность этой программы будет очень низкой. «Сколько человек они смогут вернуть из европейских государств и сколько из них окажется на линии фронта? Я думаю, эта статистика не порадует украинские власти. На европейских улицах немцы, французы, голландцы говорят украинцам, которые замотаны во флаги своей страны, «берите автоматы и защищайте свою свободу», на что участники подобных пикетов реагируют весьма агрессивно», – отметил Кошкин.
Собеседник подчеркивает, что выдача военнообязанных украинцев может быть нарушением прав и свобод. По его словам, в ряде Европейских стран подобные решения могут приниматься только через суд. «Страны Балтии не столь категоричны в своем законодательстве, вот почему Эстония вызывалась возвращать украинских беженцев», – считает эксперт.
«Напомню, что в рамках нацистского плана уничтожения евреев большую часть евреев в Эстонии уничтожили местные жители, не обращаясь за помощью к немцам. Ребята очень хотели «быть первыми». В Эстонии тогда проживало до 10 тыс. евреев, но их просто перебили, потому что эстонцам нужно было понравиться немцам.
А сегодня они хотят понравиться американцам. Если для этого нужно ловить военнообязанных украинцев, политический класс во главе с демонстративно фашистским правительством Эстонии будет это делать»,
– добавляет Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.
По статистике министерства социальных дел Эстонии на май 2023 года, в стране под временной защитой находятся около 36 тыс. украинских беженцев. Собеседник напомнил, что на территории республики также проживают украинцы, которые переезжали туда в 50-70 годы прошлого века, миграционные процессы между странами продолжались последние 30 лет.
«Эти люди не имеют никакого отношения к текущим проблемам Украины. Просьбы Киева вернуться относятся к мигрантам последних двух-полутора лет. Из них мужчин призывного возраста – меньше трети, поэтому энтузиазм эстонского фашизма мне не очень понятен», – сказал Межевич.
По мнению эксперта, даже если на Украине будет принято соответствующее законодательство, появится соглашение между Эстонией и Украиной по выдаче военнообязанных, то нежелающие служить в рядах ВСУ украинцы могут начать перебираться из Эстонии в Латвию, а оттуда в Литву и далее в другие страны.
В Германию с 24 февраля 2022 года, несмотря на запрет на выезд с территории Украины, прибыло более 221 тыс. украинских мужчин призывного возраста. По данным Bild, сейчас их чуть более 189 тыс. Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер советовал украинским мужчинам-беженцам добровольно возвращаться и помогать своей стране в том числе на фронте.