В Эстонии решили не высылать военнообязанных украинцев

В Эстонии заявили об отсутствии планов по высылке военнообязанных украинцев

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Мяги, соответствующий вопрос обсуждался с послом Украины, и украинская сторона не просила эстонскую о высылке военнообязанных украинцев, пишет Postimees, передает ТАСС.

«У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», – подчеркнул он.

Газета отмечает, что накануне СМИ распространили цитату главы Минобороны Украины Рустема Умерова, где он якобы заявил, что Киев намерен вернуть граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет из Германии и других стран. В тот же день украинское ведомство опровергло эту информацию.

В феврале Postimees также писала, что, согласно результатам опроса, свыше 60% жителей Эстонии выступили против предоставления временной защиты военнообязанным украинцам, приехавшим в страну в качестве беженцев.

Ранее Венгрия отказалась возвращать Киеву военнообязанных украинцев.