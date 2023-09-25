Венгрия отказалась возвращать Киеву военнообязанных украинцев

Tекст: Валерия Городецкая

Орбан, обращаясь к венгерскому парламенту в первый день осенней сессии, заявил, что Будапешт не станет выполнять запрос украинского правительства вернуть в страну военнообязанных украинских граждан, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом». «Мы никого силой возвращать на Украину не будем», – сказал Орбан.

В начале сентября в Польше начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.