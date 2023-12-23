Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
Эстония заявила о готовности возвращать на Украину беженцев для мобилизации
Глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил выдачу Украине военнообязанных беженцев
Эстония готова заняться поиском и выдачей подлежащих мобилизации украинцев, если об этом поступит просьба из Киева, заявил ERR глава МИД Лаури Ляэнеметс.
По его словам, власти Эстонии знают, где находятся эти люди и чем занимаются – большинство ходит на работу, имея место жительства в Эстонии, передает РИА «Новости».
Ляэнеметс заявил, что пока такого запроса от Киева не поступало, однако эстонское МВД просит в случае необходимости уведомить о находящихся в Эстонии беженцах.
Ранее Венгрия отказалась возвращать Киеву военнообязанных украинцев.