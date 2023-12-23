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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    27 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    44 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    5 комментариев
    23 декабря 2023, 05:25

    Телеведущий воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины

    Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский телеведущий Алексей Печий, который получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, не стал возвращаться на Украину, сообщили СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.

    Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

    Напомним, СМИ распространили цитату главы Минобороны Украины Рустема Умерова, где он якобы заявил, что Киев намерен вернуть граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет из Германии и других стран. В тот же день украинское ведомство опровергло эту информацию.

    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

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    22 декабря 2023, 09:21
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе

    Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе

    Tекст: Александра Юдина

    Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из них находятся в Донбассе, заявил изданию Tagesschau депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

    По его словам, Европа планирует завершить энергетический переход, однако ей нужны собственные литиевые месторождения, которые располагаются в Донецко-Луганской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Epoch Times.

    Кроме того, Кизеветтер добавил, что полный контроль России над территорией Донбасса мог поставить Германию в зависимость, когда дело дошло бы до создания электродвигателей для энергетического перехода.

    Так, он подчеркнул, что вероятная «компромиссная линия будет означать отказ от этого региона».

    «Это было бы победой российского лидера Владимира Путина», – приводятся в материале слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа обречена на возврат к российскому газу.

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    22 декабря 2023, 12:07
    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    Глава Минобороны Финляндии Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией

    В Финляндии признали, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва способна продолжать вести спецоперацию на Украине еще длительное время, а западные страны и Украина явно переоценили собственные силы, заявил газете Politico глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

    По его словам, у России есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, однако среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.

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    22 декабря 2023, 13:53
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    Фицо: Украина не сможет победить Россию даже со всеми деньгами и оружием в мире
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.

    По его словам, необходимо признать, что у Украины недостаточно сил, чтобы развернуть ситуацию в военном плане. Украина не способна на контрнаступление, добавил он, передает РИА «Новости».

    «Она (Украина) не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», – подчеркнул Фицо.

    Кроме того, словацкий премьер заявил, что не верит в разрешение ситуации на Украине военным путем.

    Однако он считает, что на рубеже 2023 и 2024 годов «условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия».

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

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    22 декабря 2023, 06:39
    Посол России оценил планы Британии отправить корабли в Черное море

    Посол Келин: Лондон не сможет направить корабли в Черное море на помощь Украине из-за Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания не сможет создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море и отправить туда корабли из-за позиции Турции, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    Келин обратил внимание на то, что даже если Лондон захотел бы направить корабли в Черное море, они не смогли бы пройти туда из-за Конвенции Монтре. По его словам, два года два минных тральщика под украинскими флагами не могут пройти в Черное море, потому что Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании положений документа, регулирующих ситуацию в черноморских проливах, передает ТАСС.

    Дипломат напомнил, что Лондон постоянно пытается возглавить какие-то инициативы по сбору вооружений. Так, ни танковая, ни самолетная коалиция не принесли никаких результатов. Келин заявил, что Лондон послал Киеву несколько танков Challenger 2 и призывал другие страны это сделать. В результате один Challenger 2 сразу подбили, а остальные танки исчезли.

    Посол уверен, что британское руководство продолжает не замечать реальности происходящего на Украине, не признает, что инициатива на поле боя полностью перешла к российским войскам. Келин считает, что британцы будут «тащить» линию о помощи Украине «столько, сколько потребуется» до самых ожидающихся в следующем году выборов, пытаются делать хорошую мину при плохой игре и будут продолжать так делать.

    Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил конфликт на Украине с «постановкой, которая имеет несколько актов», и пообещал «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», призвав Запад быть «непоколебимым в своей поддержке Киеву».

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    22 декабря 2023, 07:15
    «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший офицер батареи с позывным «Кама» рассказал, что основные цели – это пункты временной дислокации, «Ураганы» поражали БМП, танки, польские самоходки Krab, американские М777, передает РИА «Новости».

    В Минобороны сообщили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

    Ранее экипажи Су-34 уничтожили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

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    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

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    22 декабря 2023, 16:59
    Премьер Нидерландов пообещал передать Украине истребители F-16

    Премьер Нидерландов Рютте пообещал передать Украине 18 истребителей F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нидерландское руководство намерено подготовить для киевского режима 18 истребителей F-16, сообщил премьер страны Марк Рютте после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

    Поставки F-16 – один из важнейших элементов договоренности о военной поддержке Украины, сообщил Рютте, передает ТАСС.

    Он добавил, что помимо разрешения на экспорт этих воздушных судов также должны быть соблюдены несколько других условий, включая требования к персоналу и инфраструктуре.

    Ранее агентство Reuters писало, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для F-16.

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    22 декабря 2023, 19:28
    В Одессе женщина попросила военных на скорой «припугнуть» мужа мобилизацией
    В Одессе женщина попросила военных на скорой «припугнуть» мужа мобилизацией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жительница Одессы попросила знакомого, военнослужащего ВСУ, «напугать мобилизацией» своего супруга, с которым в ходе бракоразводного процесса возник спор по разделу имущества.

    Накануне украинские СМИ сообщили о том, что представители военкомата в Одессе якобы силой пытались забрать мужчину призывного возраста, затолкав его в машину скорой помощи, но за несостоявшегося солдата вступилась спутница, передает РИА «Новости».

    При выяснении обстоятельств инцидента выяснилось, что сотрудники одесского военкомата не имеют отношения к произошедшему, мужчину по просьбе его жены «припугнули мобилизацией».

    Военнослужащий, выполнявший на автомобиле скорой помощи задачи по доставке и сопровождению в больницы Одессы раненых и больных солдат ВСУ, согласился «припугнуть» мужчину мобилизацией по просьбе приятельницы и уговорил коллег поучаствовать, рассказали в оперативном командовании ВСУ «Юг».

    Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.

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    22 декабря 2023, 11:10
    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист Васильев: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России
    @ STT-Lehtikuva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    США заключают двусторонние военные соглашения со странами Скандинавии и Финляндией, так как это позволяет им действовать в обход бюрократии НАТО и увеличить свое влияние на Северную Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Васильев. Ранее Вашингтон подписал оборонные соглашения с Копенгагеном, Хельсинки и Стокгольмом.

    «Существует несколько причин для заключения двусторонних военных соглашений между США и странами Северной Европы. Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

    «Иными словами, двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двусторонние соглашения», – акцентирует эксперт.

    Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

    Напомним, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

    Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства – это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

    Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых, вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых, вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

    «Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

    Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

    Напомним, в декабре схожие двусторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

    Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), и при этом все они входят в НАТО (кроме Швеции, но это вопрос времени) текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

    Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

    На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.

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    22 декабря 2023, 16:18
    В Эстонии детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке

    В Таллине во время экскурсии в Ратушной аптеке детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке

    В Эстонии детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке
    @ Postimees/Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из работниц ратушной аптеки в Таллине, куда на экскурсию привели детсадовцев, прервала новогоднюю песню на русском языке, которую начали петь дети, сказав, что они мешают покупателям.

    «Хорошо, что работники говорили по-эстонски, и дети не поняли того, что они, по словам аптекаря, помешали своим пением на русском языке как работникам, так и покупателям», – рассказала воспитатель малышей, передает телеканал «Звезда».

    Отмечается, что во время экскурсии дети под влиянием праздничной атмосферы начали петь.

    Ранее МИД России отреагировал на задержание экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это проявлением цинизма Таллина.

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    22 декабря 2023, 23:15
    Игрокам киевского футбольного клуба пришла групповая повестка в военкомат

    В киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Групповая повестка от территориального центра комплектования (военкомата) пришла в футбольный клуб «Оболонь» в Киеве, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что повестка пришла «на 25, кажется, человек». Как указывают СМИ, прежде украинские власти призывали спортсменов продолжать карьеру и не покидать Украину. Озвучено предположение, что повестка стала элементом «воспитательной работы», в качестве инициатора называют главного тренера, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава управления прессы и информации минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинская армия «все равно» доберет нужное количество людей с помощью мобилизации и рекрутинга.

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    22 декабря 2023, 12:55
    СК предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины за АТО в Донбассе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшим членам украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) предъявлены обвинения за преступное решение по началу так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, сообщил Следственный комитет России.

    Обвинения заочно предъявлены бывшим членам СНБО Украины – министру юстиции Павлу Петренко (в 2014-2019 годах), первому вице-премьер-министру Виталию Яреме (в 2014 году), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Их обвиняют в принятии преступного решения о начале так называемой АТО в ЛНР и ДНР.

    Весной 2014 года киевский режим начал в Донбассе «антитеррористическую операцию» для подавления протестного движения. Силовики начали активно применять тяжелую артиллерию и боевую авиацию.

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    22 декабря 2023, 15:34
    В Московской области уничтожен украинский дрон

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Московской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник в Московской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в 14.40 мск была пресечена попытка киевского командования атаковать с помощью беспилотника объекты на территории Московской области.

    Несколькими днями ранее украинский дрон уничтожили в Подмосковье

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    22 декабря 2023, 09:45
    В Германии предрекли проблемы экономики ЕС при отказе Киева от российского газа

    Focus: Отказ Киева от транзита российского газа повлечет большие проблемы в экономике ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ Украины от транзита российского газа приведет к тяжелым последствиям для экономики Евросоюза, пишет немецкое издание Focus.

    В материале указано, что Украина планирует перестать отправлять российский газ в Европу с 2025 года, передает RT.

    По мнению автора статьи, стоимость газа на энергетическом рынке ЕС в этой связи может сильно вырасти для европейских потребителей.

    Напомним, Евросоюз в 12-м пакете ограничил импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции, подходят к концу.

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