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    17 декабря 2023, 15:30

    Украину без денег Запада ждет финансовая катастрофа

    Чего лишится Украина без обещанных Западом миллиардов

    Украину без денег Запада ждет финансовая катастрофа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Евросоюз не смог согласовать программу бюджетной помощи для Украины на 50 млрд евро. Ранее американские конгрессмены также не достигли консенсуса относительно выплаты 60 млрд долларов офису Зеленского. Насколько критичны зарубежные средства для государственного бюджета Украины и каковы будут последствия отсутствия финансовой помощи от США и ЕС?

    Странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Напомним, ЕС принимает бюджеты в формате семилетних планов. В плане на 2021–2027 годы не осталось средств, которые можно направить Украине. Для указанных 50 млрд евро требуются новые взносы в бюджет ЕС из госбюджетов входящих в ЕС стран.

    Между тем Сенат США, который пока также не может одобрить выплаты Украине, решил из-за этого вопроса не уходить на новогодние каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

    Напомним, американский президент Джо Байден еще в октябре запросил у Конгресса выделить чуть более 100 млрд долларов на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из них 60 млрд долларов предлагается отправить Украине. Этих денег должно хватить на весь 2024 год.

    При этом в ноябре Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 млрд долларов, пишет РИА «Новости». Согласно данным законопроекта, бюджет Украины утвержден с доходами в 1,76 трлн гривен (48,4 млрд долларов), расходами – 3,35 трлн гривен (92,2 млрд долларов). Более того, на декабрь госдолг Украины составляет порядка 134 млрд долларов.

    «Деньги, которые Украина ждала от США и ЕС, должны были пойти на «поддержание финансовых штанов» офиса Зеленского. Большая их часть, разумеется, была бы направлена ВСУ. Но этими средствами также можно было бы частично выплатить зарплаты бюджетникам и закрыть хотя бы часть социальных обязательств», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Дело в том, что дефицит бюджета Украины на 2024 год составляет более 40%. Это страна-реципиент, которая полностью зависит от чужих финансов. И если Брюссель с Вашингтоном не согласуют передачу каких-то денег, то первыми пострадают не ВСУ, а именно учителя, врачи, работники культуры. Пенсионеры также могут остаться без пенсий», – акцентирует собеседник. Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов.

    «Если офис Зеленского не получит эти деньги в течение следующего года, то страну ожидает финансовая катастрофа»,

    – пояснил он. «Потеря финансирования до конца года не сильно беспокоит офис Зеленского, поскольку они будут жить за счет тех денег, которые были переданы ранее. Однако с января могут начаться реальные проблемы», – в свою очередь отмечает экономист Иван Лизан.

    «Все налоги и таможенные акцизы, собираемые на Украине, идут на обеспечение ведения боевых действий. Соответственно, вторая половина расходов, которая уходит на тыл и гражданский сектор, поступала извне в виде кредитов и грантов», – добавляет он.

    «И именно эта часть денег является самой проблематичной. Финансирование делилось между США, ЕС, МВФ и Всемирным банком. Последние два сверстали свои бюджеты помощи офису Зеленского еще в 2022 году. И единственное, что они могут сделать – сдвинуть часть выплат Украине влево», – рассуждает эксперт. «Компенсировать потерю европейских денег Киеву просто нечем.

    Даже если на Банковой максимально ужмут финансирование бюджетного сектора и соберут с бизнеса дополнительные налоги, денег все равно не хватит – в бюджете будет слишком большая дыра»,

    – уверен аналитик. «Поэтому офис Зеленского сейчас попытается продержаться до момента, когда в Европе и США устаканятся кризисы. Если же деньги так и не поступят, тогда Киеву придется серьезно урезать обеспечение тыла. Вместе с тем я уверен, что деньги им все равно дадут, хотя и значительно меньше необходимого», – акцентирует спикер.

    «Тут важны еще и сроки согласования траншей. Если речь пойдет о полугодии, то не исключаю, что Зеленскому придется залезть в золотовалютные резервы Украины или вновь запустить «пирамиду» с облигациями внутреннего госзайма. Так или иначе, надо признать, что мы не владеем всей информацией о запасе прочности украинской финансовой системы. Конечно, все бы хотели, чтобы она коллапсировала. Но не стоит упускать из виду не утихающие споры о способах передачи Зеленскому арестованных российских активов», – добавил он.

    Также Лизан допустил, что «США могут создать некий громкий информационный повод, в рамках которого Россию представят в самом неприятном виде и под этим предлогом, вопреки международному праву, передать деньги Киеву». Между тем

    германский политолог Александр Рар полагает, что часть стран перейдут на схему прямого финансирования Украины.

    «Орбан наложил запрет на предоставление многомиллиардной помощи Украине на четыре года. Этот факт не особо расстроит ведущие страны Евросоюза. В конечном счете такое государство, как Германия, может не менее щедро давать деньги государству-союзнику из национального бюджета», – подчеркивает эксперт.

    «Однако и в Берлине наблюдаются некоторые проблемы с продолжением спонсирования Украины. Конституционный суд ограничил рвение правительства ФРГ, из-за чего руководству страны приходится сдерживать расходы по многим категориям. Однако в плане поддержки восточноевропейского государства мало что изменилось», – уточняет собеседник.

    «Помощь Украине была названа «экстренной ситуацией», траты на которую ограничениям не подлежат. Думаю, эту страну все-таки примут в ЕС на особых условиях. Возможно, это станет компенсацией за потерянные территории», – указывает Рар.

    Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, отмечает, что

    «50 млрд евро и 60 млрд долларов – это далеко не то количество денег, которое необходимо для полноценного функционирования экономики Украины».

    Однако, по его словам, их хватит для «поддержания ее на аппарате искусственного дыхания». «Так как на уровне ЕС страны договориться не могут, большая часть членов организации перейдет на двусторонние выплаты офису Зеленского. И тут легче перечислить тех, кто точно не согласится на такую схему. В частности, Будапешт однозначно не будет отправлять Киеву деньги. Аналогично поступит Румыния, которая и без того достаточно бедная», – продолжает собеседник. По словам политолога, список «несогласных» пополнит также Австрия, один из банков которой офис Зеленского внес в черный список, Словакия, Греция и Болгария.

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