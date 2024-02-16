Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
В ВСУ подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке
СМИ: ВСУ официально подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке
Принято решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки, передает издание «Страна» со ссылкой на командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.
Тарнавский заявил, что решение отойти было принято «для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», передает RT.
Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова сообщили, что срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в окружении.