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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    3 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    16 февраля 2024, 15:19 • Новости дня

    СМИ: Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в окружении, сообщило издание «Страна» со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова.

    Как говорится в материале, третья штурмовая бригада в Авдеевке находится в окружении, местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180, передает РИА «Новости».

    Перед этим сегодня воинское формирование назвало «своим новым домом» коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.

    Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что для украинских военных из Авдеевки подготовлены «новые позиции».

    Напомним, издание Washington Post сообщило, что ВСУ начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени.

    14 февраля 2024, 11:46 • Новости дня
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Удар по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики 13 февраля нанесли баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М», сообщил военкор Александр Коц.

    Военный корреспондент рассказал об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что для живой силы, не укрытой в помещении, это «смертный приговор».

    Каждая боеголовка, по словам Коца, оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают примерно в десяти метрах от земли. Осколки летят вниз, поражая пехоту даже в глубоких траншеях. В кассетном исполнении одна такая ракета, по его словам, «накрывает» около 15 тыс. квадратных метров земли – два футбольных поля.

    «Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», – написал Коц, добавив, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже оправдал свое прозвище, данное украинскими военными: «Генерал-200».

    Напомним, военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

    Как сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово.

    Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке.

    Коментарии (59)
    13 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»

    Военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое

    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, в результате «перерезали Авдеевку пополам», «отрезав» занятые вооруженными силами Украины позиции на юге города, сообщили российские военкоры.

    Как сообщили «Военкоры Русской весны», снабжение ВСУ в южной части города оказалось «под огромной угрозой». Указывается, что «работающие на ВСУ ресурсы» пишут об этом «в панике» и публикуют «карты изменившейся обстановки». Кроме того, украинская сторона сообщила, что российские войска перерезали «дорогу жизни» ВСУ.

    Поясняется, что российские силы, судя по опубликованным украинской стороной картам, «заняли укрепрайон ВСУ на автобазе и дошли до края Авдеевки – Индустриального проспекта, наступая теперь в обе стороны на разделенную на две части группировку ВСУ».

    При этом утром сообщалось, что «в северной части Авдеевки идут бои в районе западных дач, автобазы, вдоль улицы Чистякова и переулка 50-летия АКХЗ», а на юге «российские войска продолжают штурмовые действия вдоль улиц Соборная, Чернышевского и в районе садового товарищества «Виноградники-2». Подчеркивается, что сейчас «многое из этого под контролем армии России».

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

    Коментарии (16)
    15 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Взятые в плен украинские военнослужащие помогли эвакуировать тяжело раненного российского офицера под Новомихайловкой, сообщают СМИ.

    Все произошло, когда подразделение морпехов Тихоокеанского флота «Шторм» во главе с командиром с позывным «Хищник» штурмовали позиции ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Командир штурмовиков получил тяжелое ранение, у него были перебиты кости рук и повреждены ноги, но еще четыре дня он продолжал руководить своим подразделением, которое оставалось на позициях. Только после изменения погодных условий, когда ВСУ уже не могли осуществлять разведку с воздуха и применять дроны-камикадзе, стала возможной эвакуация раненого офицера.

    В эвакуации принимали участие в том числе украинские военные, которые в ходе штурма подразделением «Хищника» были взяты в плен. По информации канала, сейчас офицер находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное, жизни ничто не угрожает.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.

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    15 февраля 2024, 10:39 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    ДНР: Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком «перерезана», ее часть находится под плотным огневым контролем, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    «По сути, в окружении», – сообщил он ТАСС о положении группировки ВСУ.

    Украинские боевики, по его словам, пытаются покинуть некоторые позиции, несут потери личного состава.

    В Минобороны ранее сообщили, что забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР.

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    13 февраля 2024, 20:42 • Новости дня
    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне

    Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне

    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами России к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF.

    В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.

    Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

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    13 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники скандальной «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и другие российские звезды не собираются ехать в Донецкую народную республику вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым.

    Представитель экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой сообщил, что таких планов у нее нет. Также не собирается ехать с концертом в ДНР бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Она пообещала рассказать своим зрителям, если все-таки поездка состоится, передает Ura.ru.

    «Обязательно буду все сообщать в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России)», – подчеркнула певица.

    По словам представителя певицы Натальи Подольской, она также пока не собирается поехать с концертами в ДНР.

    Ранее Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил перед ранеными в Горловке. В Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников, и сообщил, что не собирается уезжать из России.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

    Коментарии (41)
    13 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму
    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, предложили приехавшему к ним с концертом Филиппу Киркорову сменить костюмы с перьями на военную экипировку.

    «Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие», – сказал в ролике один из военнослужащих. Этот ролик опубликовала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Военные предложили артисту присоединиться к ним на передовой.

    Артист в рамках своей поездки в ДНР привез гуманитарную помощь жителям региона, подарки для раненых, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра. Также он обещал оплатить протезы для трех бойцов и выступил с концертом перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Исполнитель также сообщил, что не собирается уезжать из России.

    Ранее участники «голой вечеринки» и другие звезды отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.  

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к Киркорову после его выступления перед ранеными в больнице ДНР?



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    36 комментариев


    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Ранее президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

    Коментарии (48)
    16 февраля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка
    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся отвести ряд своих подразделений от Донецка, эти попытки приводят к большим потерям живой силы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ несут очень большие потери в попытках вывести ряд подразделений из огневого мешка, в котором сами и оказались, передает ТАСС.

    В пятницу утром стало известно, что группировка «Восток» обстреляла из «Градов» позиции ВСУ под Донецком.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК «Стрела-10», три британские гаубицы FH70, а также польская самоходная артустановка Krab.

    Коментарии (4)
    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

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    14 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал»

    Шойгу поручил оперативно доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Научно-производственной корпорации (НПО) «Конструкторское бюро машиностроения» поручено оперативно внести доработки в оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта их применения в СВО, сообщили в Минобороны России.

    Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Поручение главы военного ведомства касается систем ПЗРК, ракет «Искандер» и «Кинжал», а также всего, что применяется для борьбы с БПЛА.

    В среду Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов Конструкторским бюро машиностроения в подмосковной Коломне.

    Министр отметил, что опыт применения комплексов вооружения, которые выпускает КБМ, подтвердил в ходе СВО заложенные в них тактико-технические характеристики, они позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

    На прошлой неделе Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по обстановке и планам дальнейших действий.

    Коментарии (16)
    16 февраля 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские военные захватили мощный укрепрайон ВСУ на юге Авдеевки

    Военкор Лисицын заявил о взятии российскими силами мощного укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

    Российские военные захватили мощный укрепрайон ВСУ на юге Авдеевки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские бойцы водрузили флаг на территории бывшей части противовоздушной обороны.

    Также Лисицын отметил, что ВС России приближаются к взятию самого сильного укрепрайона боевиков ВСУ на всей линии фронта, оборудованного и укреплявшегося с 2014 года.

    Ранее военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое.

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

    Коментарии (8)
    14 февраля 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне

    Военный эксперт Леонков: Украина не сможет выстроить эшелонированную линию обороны

    Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая стратегия ВСУ, объявленная Сырским, скорее всего, будет предполагать переход к активной обороне, в ходе которой атаки на позиции российской армии продолжатся. Кроме того, противник может попробовать выстроить систему дополнительных укрепрайонов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Сырский объявил о переходе украинских войск к обороне.

    «Судя по всему, ВСУ намерены перейти к активной обороне. Суть в том, что противник будет преимущественно защищаться, но все же продолжит попытки «мясных» штурмов. Так они попробуют отбить хоть какие-то территории, которые российские войска заняли в последнее время. Не исключаю также, что мы столкнемся с очередными провокациями на границе той же Белгородской области», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Кроме того, может измениться и тактика атак противника. Если раньше наступления проводились силами батальонов, то в условиях дефицита техники стоит ожидать ударов ротными соединениями при поддержке нескольких единиц бронетехники. Более того, речь пойдет о достаточно узких участках фронта», – полагает собеседник.

    «А вот ожидать выстраивания полноценной эшелонированной линии обороны я бы не стал. Вместо этого ВСУ могут сделать ставку на усиление укрепрайонов. Логика представляется следующая: на передовой расположатся опорные пункты, на удалении их будут прикрывать минометы, а в тылу установят дальнобойную артиллерию. Также нет сомнений в том, что Украина попытается какое-то время удерживать Авдеевку и будет направлять туда дополнительные резервы», – считает он.

    «Бороться с такой тактикой противника можно взаимодействием различных родов войск. Согласно известной практике, в атаку идет бронетехника и штурмовые подразделения, в то время как их наступление прикрывает артиллерия и авиация. Только при таком сотрудничестве возможен уверенный прорыв. Кроме того, нам было бы разумно перейти со сложной пересеченной местности с укреплениями на оперативный простор, где легче применять танки», – резюмировал Леонков.

    Ранее Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, признал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине сейчас «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркнул, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Вместе с этим генерал отметил, что «главной ценностью» является «жизнь солдата», поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом». По словам Сырского, конфликт, вероятно, продлится еще долгие годы.

    Сырский считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева, и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    О том, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к «активной обороне» в 2024 году, ранее писали западные СМИ. Так, по данным Financial Times, стратегия подразумевает не только удержание оборонительных линий, но и «исследование слабых мест» в обороне ВС РФ. На Западе полагают, что это позволит Киеву «нарастить силы» и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления будет больше шансов.

    При этом FT отмечала, что дальнейшую судьбу Украины, вероятно, определят несколько факторов, один из которых – продолжится ли военная помощь со стороны Запада. На этом фоне газета The Washington Post писала, что США планируют весной представить новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет. План предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины, говорилось в материале. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО.

    Коментарии (4)
    14 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США рассматривать якобы сделанное Россией предложение о прекращении огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает Reuters, Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли.

    Содержание якобы сделанного Москвой предложения Reuters не сообщает. Утверждается, что оно рассматривалось «в рамках контактов между посредниками двух стран». При этом источник в США «опроверг факт какого-либо официального контакта». По словам источника, американская сторона не собирается «участвовать в переговорах» без Украины, пишет «Российская газета».

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

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    14 февраля 2024, 08:43 • Новости дня
    Артиллеристы ударили по тылам ВСУ на Купянском направлении

    Артиллеристы «Запада» ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении

    Артиллеристы ударили по тылам ВСУ на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в ведомстве, расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Координаты цели передала воздушная разведка, зафиксировавшая систематические передвижения групп боевиков и тяжелой техники, а также большое количество грузовиков.

    В Минобороны добавили, что несколько последовательных ракетных ударов разрушили здания, укрепления и уничтожили живую силу и технику противника.

    Ранее артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» поразили на Купянском направлении из самоходных артиллерийских установок «Акация» группу пикапов ВСУ.

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    16 февраля 2024, 09:02 • Новости дня
    Российские военные создали «подземный город» на Херсонском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России создали «подземный город» для безопасности личного состава группировки «Днепр» на Херсонском направлении.

    Отмечается, что приоритетом для создания города было желание обезопасить российских военных от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров, передает РИА «Новости».

    Как рассказал начальник вещевой службы полка группировки «Днепр» с позывным «Лис», все блиндажи, где проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, над которыми есть земляные насыпи.

    По его словам, в «подземном городе» есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская.

    Старший повар полка рассказал, что бойцы довольны кухней, в пятницу отобедают гороховым супом, а на второе будут мясные консервы с гречневой кашей.

    «Говорят, как дома… Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят», – отметил он.

    Уточняется, что жилые блиндажи рассчитаны на шесть-восемь человек. Они оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения.

    В «подземном городе» имеется спортзал с необходимым оборудованием: гири, гантели, груши, штанга. Более того, помогает и то, что среди военных оказались преподаватели физкультуры или фитнес-тренеры – теперь бойцы помогают сослуживцам правильно заниматься спортом.

    Военный с позывным «Лис» добавил, что общая протяженность переходов и траншей города – более трех километров при глубине заложения коммуникаций около трех метров.

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