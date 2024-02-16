Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
В ВСУ заявили о возможности переброски военных в Авдеевке
Украинский командующий Тарнавский допустил переброску военных в Авдеевке
Для украинских военных из Авдеевки подготовлены «новые позиции», заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
Тарнавский сообщил в соцсетях, что «мощные укрепления» продолжают готовиться в Авдеевке «с учетом всех возможных сценариев», передает ТАСС.
Ситуацию в Авдеевке он оценил как «сложную, но контролируемую». «Осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях», – сказал Тарнавский.
Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.