Эксперт Бартош: Сырский понимает, что его войска были бы перемолоты в Авдеевке

Tекст: Андрей Резчиков

«Вывод подразделений ВСУ из Авдеевки – очень важный успех наших войск, но до переломного момента всей спецоперации пока не дошло. Мы сохраняем за собой стратегическую инициативу действий», – считает Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

Однако, чтобы решающим образом сократить возможности ВСУ обстреливать Донецк, «линию соприкосновения нужно отодвинуть на максимальную дальность стрельбы». «Пока Донецк остается в досягаемости артиллерийских систем, сложно гарантировать безопасность жителей. Но потеря Авдеевки создаст серьезную брешь в той стратегии, которую старается выстроить Зеленский и показать, что Украина все еще в состоянии вести войну», – подчеркивает собеседник.

Бартош считает, что Сырский оказался в положении человека, которому надо латать тришкин кафтан. «Сначала главком ВСУ перебросил две подготовленные бригады, предназначенные для обороны Киева, к Авдеевке, а сейчас латает новые дыры на фронте. Поэтому нельзя говорить о серьезных стратегических маневрах Сырского. Стратегическая инициатива в руках российских войск, а главком ВСУ лишь пытается перекрыть направления возможных ударов. В Авдеевке его войска были бы перемолоты и Сырский прекрасно понимает это», – подчеркивает военный эксперт.

В ночь на субботу главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о выводе своих подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, причиной отвода стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение «воевать» только против мирных граждан. «ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – заявила Захарова.

Как сообщалось ранее, Авдеевка оказалась почти полностью окружена российскими войсками, образовался огневой мешок, из которого украинские военные решили вывести свои формирования.

По мнению Зеленского, действия ВСУ «ограничены лишь недостаточностью и дальностью нашего оружия». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что западные союзники создают для Украины «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения». «Россия определенным образом взяла верх, потому что имеет военное преимущество», – пояснил Зеленский.