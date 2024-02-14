Генпрокурор требует отставки Байдена

Евдокия Шереметьева
Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд
За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.
Сергей Миркин
Трамп не император Адриан, но и не Байден
Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.
Сергей Худиев
«Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству
После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.