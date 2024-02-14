  • Новость часаСоветник Байдена заявил об угрозе национальной безопасности США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Индонезию возглавит друг российского народа
    ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    Путин анонсировал повышение оклада медиков с 1 апреля
    Путин: В центре всей системы здравоохранения должны быть человек и его здоровье
    Прокурор штата призвал отстранить Байдена
    Экс-футболист и блогер Савин объявлен в розыск
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    15 комментариев
    14 февраля 2024, 21:32 • Видео

    Генпрокурор требует отставки Байдена

    Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    Главное
    Послу Узбекистана заявили протест из-за слов ректора университета про русскоязычных
    Палата представителей не поддержит одобренное Сенатом выделение денег Украине
    Токаев объяснил исключение Талибан из списка террористических организаций
    Захарова назвала идею обмена останков Столыпина «плясками на костях»
    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC
    Россияне начали распродавать жилье в Финляндии
    В Алма-Ате начато расследование утечки «списка девственниц» Казахского университета

    Аграрии России достигли колоссальных успехов за четверть века

    За последние 23 года сельское хозяйство России совершило невероятный скачок. От полной разрухи в 1999 году, когда Россия была вынуждена просить зерно в кредит у США, до одного из крупнейших экспортеров в мире. Экспорт российских продуктов вырос всего за несколько лет в десятки раз. Подробности

    Перейти в раздел

    МВД России усложнило эстонскому премьеру карьеру в НАТО

    Россия впервые объявила в розыск главу другого государства – премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Разумеется, она спокойно сможет ездить во враждебные России страны, да и в большинстве остальных государств ее вряд ли ждет арест и выдача Москве. Однако решением МВД России некоторые пути для нее, в том числе и карьерные, могут все же оказаться закрытыми. О чем речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

    Перейти в раздел

    Кем прикрывается французская разведка на Украине

    Выясняются все более любопытные подробности биографий двух французов, не так давно погибших на Украине. Официальный Париж был возмущен, называя их гибель «актом варварства», а самих погибших – «гуманитарными работниками». Однако теперь налицо признаки того, что эти люди имели прямое отношение к французской разведке. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............