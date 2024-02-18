В Сенате США предложили выгонять страны из НАТО

Американский сенатор Грэм предложил исключать из НАТО страны с бюджетом на оборону меньше 2% ВВП

Tекст: Антон Антонов

Грэм призвал создать «систему, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают». Расходы в 2% он считает необходимыми для каждого члена НАТО, но 19 стран из 31 не соответствуют данному условию.

Кроме того, Грэм согласился с желанием экс-главы американского государства Дональда Трампа добиться от членов НАТО «выполнения их обязательств в 2%». «Нам нужно, чтобы это обязательство что-то значило… если ты в НАТО – плати 2%», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

Напомним, Трамп заявлял, что страны НАТО, которые не вносят соответствующую сумму в натовский бюджет, должны быть лишены права на коллективную оборону. Он говорил даже, что «стал бы поощрять» Россию «атаковать» страны-участницы альянса, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.