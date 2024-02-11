Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО

Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу стало известно о расторжении договора аренды с посольством Украины в Москве.

«Теперь здание посольства Украины в России будет изъято. Украина потеряет больше по той причине, что посольство находилось в историческом здании в Леонтьевском переулке в центре Москвы. А здание посольства России в Киеве располагалось в типичном строении райкома партии. Только в столице Украины таких зданий штук 15, они строились по одному проекту», – прокомментировал ситуацию киевский политолог Владимир Скачко, .

«В здании посольства Украины в Москве дипломатов нет с февраля 2022 года, дипотношения между странами были разорваны в день начала СВО. В течение трех дней дипломаты и сотрудники покинули здание. Функции дипотношений выполняют посольства третьих стран, но сохранность имущества лежит на правоохранительных органах принимающей стороны, – пояснил политолог. – В апреле прошлого года, когда был расторгнут договор аренды с российским посольством в Киеве, Россия заявила, что изучит этот случай и сверит его с венскими конвенциями. Почти год понадобился, чтобы выяснить, что решение Киевского горсовета – недружественный акт, требующий зеркального ответа».

По словам спикера, украинцы дважды выстрелили себе в ногу – в первый раз, когда расторгли договор аренды с российским посольством в Киеве, «и сейчас, когда Россия им ответила». «Решение Киевского горсовета было символом недружеских отношений, переходящих во враждебные и взаимное ограбление. Те, кто оказался у власти на Украине – клоуны и фрики, которые по недомыслию превратили страну в мальчика-забияку по вызову. И в этом трагедия, это агония, распад государственности на глубинном, краеугольном уровне», – считает Скачко.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о прекращении договора аренды с посольством РФ в апреле прошлого года. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия примет «соответствующие меры» в отношении посольства Украины в Москве.

«Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

После начала СВО Зеленский заявил о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией. 24 февраля МИД России получил соответствующую ноту от внешнеполитического ведомства Украины. В этот же день началась эвакуация дипломатов из Москвы. Сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге покинули Россию второго марта 2022 года.

Российский МИД заявлял, что разрыв дипотношений с Украиной – это не выбор Москвы. Такой разрыв служит «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей». Эвакуация всех дипломатических представительств РФ на Украине произошла 23 февраля. На здании посольства России в Киеве были спущены государственные флаги.