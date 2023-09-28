«Русофобский кружок» проворовался

В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

Россия и Китай способны утопить доллар в этом десятилетии Россия и Китай стали активно использовать юань в торговле именно с 2022 года. И это подрывает позиции доллара США как мировой резервной валюты. Такой вывод делают в своем исследовании экономисты Европейского банка реконструкции и развития. Исторически на смену валютного лидера уходят десятилетия, но юань может потеснить доллар значительно быстрее. Подробности Перейти в раздел

Мирошник: У украинских военных преступников всего два выхода Принцип необратимости наказания для украинских военных преступников должен быть реализован в полной мере. И задача России сейчас – максимально донести до мировой общественности правду об этом, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее он был назначен в МИД на должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Подробности Перейти в раздел

Как писалась история русской Средней Азии 150 лет назад, 28 сентября 1873 года, был подписан Шаарский договор с Бухарским ханством, в результате которого влиятельное государство в Средней Азии приняло протекторат России. Это стало одним из важнейших событий, завершивших процесс присоединения региона к Российской империи. Но история русской политики в Азии началась куда раньше. Подробности Перейти в раздел

Как были повержены имперские амбиции Грузии Усмирение Карабаха Азербайджаном возродило реваншистские настроения и в соседней Грузии, все еще мечтающей вернуть в свой состав и Южную Осетию, и Абхазию. Звучат даже заявления о желании начать новые боевые действия. Насколько распространены подобные настроения – и почему ситуация с Абхазией и похожа, и очень не похожа на то, что происходило в Карабахе? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел