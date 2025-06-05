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    5 июня 2025, 11:24 • В мире

    Украина обманула американских капиталистов

    Украина обманула американских капиталистов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Николай Стороженко

    Киевский режим прекратил платить по своим внешним долгам, зафиксирован так называемый технический дефолт Украины. Это признак не только того, что в украинском бюджете заканчиваются деньги. Возможно, перед нами схема грандиозного обмана американских инвесторов, предпринятого Зеленским и его окружением.

    Десять лет назад постмайданная Украина стояла на пороге дефолта из-за невыплат по внешнему долгу. Тогдашнему правительству удалось договориться о пересмотре долгов, причем их основными держателями были американские инвесторы. В обмен на списание 3,24 млрд долларов и реструктуризацию платежей по 14,4 млрд долларов кредиторы получили особый инструмент – так называемые ВВП-варранты. Они были выпущены на срок до 2040 года и гарантировали выплаты со стороны Украины в случае, если ее экономика будет активно расти.

    Условия были таковы. Если годовой рост не превышает 3%, выплаты не производятся. При темпах роста от 3 до 4% Украина платит 15% от величины, превысившей 3% (т. е. 0,15% ВВП при росте экономики на 4% в год). При темпах роста свыше 4% – 0,15% ВВП + 0,4% от роста выше 4%. То есть при 5%-ном росте отдать пришлось бы уже 0,55% ВВП.

    И вот теперь, по сути, Украина попала в ловушку буквы соглашения. В 2023 году ее экономика показала рост в размере 5,3% (после почти 30%-ного падения в 2022-м) – так называемый эффект низкой базы. Однако по бумагам рост есть, и за него следует платить. Причем 665 млн долларов – лишь первый платеж. Всего, согласно украинским источникам, «экономический рост» 2023 года обойдется государству почти в 1,2 млрд долларов выплат держателям варрантов.

    Еще в 2022 году Киев смог договориться с ними о двухлетней отсрочке исполнения обязательств – в обмен на соответствующее продление срока действия соглашения (чтобы избежать выплат за 2021 год в размере 120 млн долларов). Видимо, тогда в Киеве еще надеялись за этот срок разобраться с ситуацией – военным или дипломатическим путем. Но теперь все отсрочки прошли, и пришла пора платить.

    Украина отказалась держать свои обязательства перед американцами. По данным обязательствам зафиксирован технический дефолт. Что это ей дает и каковы возможные последствия?

    В обычных случаях дефолт (частичный, технический, суверенный) негативно влияет на кредитный рейтинг страны. И правительства прибегают к такому шагу лишь в крайних случаях. Но это явно не случай Украины.

    Полноценные боевые действия там продолжаются уже четвертый год, со времен Евромайдана территория сократилась примерно на 20%, население – на 25-30%. Бюджет покрывает расходы на армию, тогда как все прочее финансируется за счет международной помощи. Сложно представить более пугающую картинку для кредитора. Так что просрочка по платежам, которые формально даже не являются госдолгом, вряд ли сможет подпортить имидж страны.

    Более того, сами украинцы хорохорятся, мол, деньги были: «Конечно же, могли выплатить долг по варрантам. Но не выплатили, и это хорошо... Дефолт так дефолт. Причем согласованный с МВФ...» – комментирует украинский экономист Даниил Монин. Отмечая, что на счетах правительства и местных бюджетов на 1 мая 2025 года оставалось 475 млрд грн (более 11 млрд долларов). Ухудшение рейтингов его также не беспокоит: «Ну, упадут, и что? На передаче денег по ERA [доходы от замороженных российских активов – прим. ВЗГЛЯД] это точно никак не отразится. Деньги МВФ тоже дает».

    Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказывается в похожем духе. А также напоминает, что еще в прошлом году, когда Украина согласовывала реструктуризацию облигаций на 20 млрд долларов (тогда также активно обсуждалась тема возможного дефолта), Киеву удалось договориться об устранении принципа кросс-дефолта (дефолт по одним обязательствам считается дефолтом и по другим).

    Однако есть и другие мнения. Так, согласно заявлению народного депутата Ярослава Железняка, деньги в украинском бюджете стремительно заканчиваются.

    Уже к маю перерасход средств на армию достиг 200 млрд грн, однако к концу месяца он увеличил свою оценку перерасхода до 400-500 млрд грн. А это грозит дефицитом средств в конце года. Кроме того, обсуждаемый в последнее время обмен телами погибших между Россией и Украиной грозит последней дополнительными расходами в размере еще 90 млрд грн (выплаты семьям погибших).

    По информации украинской прессы, правительство уже в мае принялось резать расходы: у Минсоцполитики забрали 50 млрд грн, у Пенсионного фонда – 41,5 млрд. Сократили финансирование даже министерству по делам ветеранов. Причем перерасход средств вызван ростом расходов на закупку вооружений (внешние расходы). А то, что правительство забрало у Пенсионного фонда и Минсоцполитики, в конечном счете поддержало бы работу украинской промышленности и бизнеса.

    Наконец, не следует забывать, с 6 июня для Украины прекращается режим «торгового безвиза» (неограниченного экспорта с/х продукции на европейский рынок). При этом именно экспорт сельскохозяйственной продукции – основной драйвер украинской экономики и генератор валютной выручки (24,7 из 41 млрд долларов поступлений за 2024 год). Так что Гетманцев и телемарафонные экономисты явно приукрашивают ситуацию.

    Другое дело, что с учетом перечисленного отказ платить по варрантам экономит бюджету от 27-28 млрд грн в моменте до 50 млрд грн в целом за год. Однако качественно ничего не меняет. Тогда зачем?

    Одна из версий – попытка давления на президента США Дональда Трампа.

    Держатели варрантов – крупные американские финансовые фонды. Наиболее вероятная их реакция на отказ Украины платить – попытка «порешать вопрос» через власти США. А им украинцы ответят, что, конечно же, все заплатят – если и США возобновят финансирование Украины.

    Еще одна – не исключено, что окружение Зеленского не прочь лично погреть руки на ситуации. В конце зимы, на фоне дипломатической активности Трампа, варранты торговались на максимальных котировках (в ожидании скорого мирного соглашения и выплат). Сейчас котировки падают: мира не видать, а от выплат Украина отказалась.

    Но кто даст гарантию, что украинские власти через подставных лиц не скупают эти бумаги?

    Доходность там ожидается сумасшедшая: предполагалось, что держатели получат за «рост» украинской экономики в 2023 году 205 долларов выплат на каждую 1 тыс. долларов номинала. В апреле эти бумаги торговались в пределах 0,65-0,70 от номинала. Сейчас, очевидно, еще дешевле. В теории, их вообще можно купить чуть ли не задаром: в 2022-м варранты торговались всего лишь за 10% от номинала. Главное – убедить держателей в том, что платить Украина не будет.

    Сегодня ручные экономисты Банковой называют эти бумаги «коррупционным инструментом времен Яресько-Яценюка». Очевидно, до тех пор, пока инструмент не удастся задешево отжать у нынешних владельцев. После чего выплаты возобновятся – только уже в карман Зеленского и приближенных, а вовсе не американских капиталистов.

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