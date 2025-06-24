Цель США – не Тегеран, а Пекин

Если для Израиля главный, экзистенциальный враг – Иран, то для США таковым является Китай, о чем они не первый год открыто говорят. И атака на Иран для Вашингтона – это во многом атака на Пекин, который посредством связей с Ираном укрепляет свое влияние на Ближнем Востоке – ключевом для США регионе, контроль над которым они не готовы отдать никому.

Эскалация вокруг Ирана продолжалась не один год и даже не одно десятилетие. Собственно, Трамп еще в первый свой срок разорвал «ядерную сделку», заключенную Обамой, чем сделал вероятность масштабного конфликта в регионе вопросом времени.

Интересно, что администрация Байдена имела все шансы остановить эту бомбу с часовым механизмом, но ничего для этого не сделала, что говорит о полном консенсусе в понимании глобальных целей США в регионе между демократами и республиканцами.

Время для израильской операции выбрано, очевидно, не случайно. Угли потенциальной войны тлели давно, но вспыхнули почему-то именно в начале июня. Спустя около двух недель после того, как первый поезд из китайского Сианя прибыл в иранский порт и крупный логистический хаб Априн по новому железнодорожному маршруту, который создавался в рамках инициативы «Один пояс, один путь» с 2021 года, когда Пекин и Тегеран подписали стратегическое соглашение на сумму порядка 400 млрд долл.

Чем примечателен этот маршрут? Тем, что это первый железнодорожный маршрут, связывающий Китай и Иран. До этого основная связь между странами осуществлялась по морю – через Ормузский пролив или Суэцкий канал – коридоры, которые контролировались США и их союзниками.

Кроме того, он значительно сокращает путь из Китая в Иран (примерно 15 дней по суше против 30–40 дней по морю).

А главное – он делает Иран ключевым транзитным хабом на пути следования товаров из Китая в Европу, замыкая на себе коридор «Север–Юг» через Россию на север и сухопутный выход в Ирак, Сирию, Турцию и Средиземноморье.

В США, очевидно, осознают, что «кощеевой иглой» китайской экономики является та самая инициатива «Один пояс – один путь» – сеть логистических коридоров в Европу, являющуюся для крупнейшего на планете производителя крупнейшим рынком. Американские эксперты и политики открыто говорят, что прямо воевать с Китаем нереально, а значит, нужно максимально разрывать производственные и логистические цепочки. Бить по ним везде, где это возможно.

И эта стратегия давно и последовательно реализуется.

Разумеется, это не было главной причиной украинского конфликта, но там косвенно решалась и эта задача. Майдан в Киеве начался вскоре после того, как правительство Виктора Януковича решило передать Пекину контроль над портом Одессы в обмен на серьезные финансовые вливания. «После» – не значит «вследствие», но любом случае, по результатам мы видим, что разрастание украинского конфликта сделало российское направление, которое ранее могло рассматриваться приоритетным как в Китае, так и в Европе – проблемным.

Ближний Восток как исторически геополитически-нестабильный регион на этой шахматной доске – куда более слабое звено. И куда более важное для США, для которых контроль над ним – основа их мировой гегемонии. Пускать сюда чужих, особенно – главного геополитического конкурента, они не намерены.

Тем более, что Иран для Китая – это не только важный логистический маршрут, но и важнейшая ресурсная база. Стоит вспомнить, что, по мнению многих экспертов, Саддама Хуссейна и Муаммара Каддафи убрали не только из-за попыток создания единой нефтяной валюты, что подрывало могущество доллара, но и из-за рисков возникновения кооперацию ближневосточной нефти с китайскими деньгами и технологиями.

Попыткой удержать регион в подчинении Запада можно объяснить и его переформатирование в ходе так называемой «арабской весны», хотя, по большому счету, началось все еще за десять лет до того – с вторжения в Афганистан или еще раньше – с попыток любой ценой остановить там же Советский Союз.

Судя по всему, сегодня мы наблюдаем новое переформатирование региона, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

Другой вопрос, что справиться с ним так же легко, как с Ираком или Ливией, не получится, и в Белом доме это прекрасно понимают. Как понимают и то, что Китай не будет смотреть на все сквозь пальцы.

Как сообщала сообщила 17 июня британская газета The Daily Telegraph, Пекин переправил на территорию Ирана по меньшей мере три транспортных самолета Boeing 747 по подложному маршруту. Первый рейс направился в Иран на следующий день после начала израильской военной операции, еще два самолета прибыли на Ближний Восток позднее. Правда ли это, и, если да, то что Китай отправляет своему союзнику – пока загадка.