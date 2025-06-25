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Кедми опроверг сообщения о дефиците боеприпасов у Израиля
Политолог Кедми: Проблемы нехватки боеприпасов у Израиля нет
Операции ЦАХАЛ против Ирана предшествовали годы серьезной подготовки. Все необходимые ресурсы были заблаговременно подготовлены. Тель-Авив также регулярно получал боеприпасы от США, что свидетельствует об огромных запасах снарядов, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о дефиците у Израиля вооружений.
«Израиль активно применял авиационные боеприпасы для атак по целям на территории Ирана в ходе 12-дневного конфликта. Количество налетов и их интенсивность не дают оснований говорить, что еврейское государство столкнулось с каким-то дефицитом вооружений. Этой проблемы нет и сейчас», – отметил Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».
Он отметил, что операции ЦАХАЛ предшествовала серьезная подготовка. «Так, руководство страны тщательно производило все расчеты: сколько целей, как их надо уничтожить и сколько потребуется боеприпасов для поражения каждой из них. Все ресурсы были заранее подготовлены. Тель-Авив также регулярно получал снаряды от США», – пояснил собеседник.
Похожая ситуация и по ракетам для ПВО, добавил Кедми. Он напомнил, основные виды задействованных противоракет – израильского производства. Среди них – «Праща Давида», Arrow-2 и Arrow-3. «Ключевой источник пополнения вооружений у Тель-Авива – собственный ВПК», – подчеркнул спикер.
По его оценкам, публикация американских СМИ о дефиците боеприпасов – «глупость». «Причины появления материала могут быть разные: например, непрофессионализм журналистов. Возможно, речь идет о политическом заказе с целью исказить истинное положение дел», – заключил Кедми.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.
В свою очередь, и.о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что, хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».
Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет, и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.