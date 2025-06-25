  • Новость часаЗадержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    НАТО придется выбрать из двух вариантов существования
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    Британия решила приобрести не менее 12 самолетов-носителей ядерного оружия
    ФСБ пресекла деятельность агентов молдавской разведки в Москве
    Разведка Израиля: Ядерная программа Ирана отброшена на несколько лет назад
    Кедми опроверг сообщения о дефиците боеприпасов у Израиля
    Рубио объяснил отказ США вводить новые санкции против России
    WSJ: Израильско-иранский конфликт усилил интерес Китая к «Силе Сибири – 2»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как помочь расти отечественной экономике

    Сейчас экономика на перепутье. Можно продолжать наращивать бюджетное стимулирование, пока есть возможности. Либо уже сейчас перераспределять ресурсы в пользу технологического рывка.

    11 комментариев
    25 июня 2025, 11:50 • Новости дня

    Кедми опроверг сообщения о дефиците боеприпасов у Израиля

    Политолог Кедми: Проблемы нехватки боеприпасов у Израиля нет

    Кедми опроверг сообщения о дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Операции ЦАХАЛ против Ирана предшествовали годы серьезной подготовки. Все необходимые ресурсы были заблаговременно подготовлены. Тель-Авив также регулярно получал боеприпасы от США, что свидетельствует об огромных запасах снарядов, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о дефиците у Израиля вооружений.

    «Израиль активно применял авиационные боеприпасы для атак по целям на территории Ирана в ходе 12-дневного конфликта. Количество налетов и их интенсивность не дают оснований говорить, что еврейское государство столкнулось с каким-то дефицитом вооружений. Этой проблемы нет и сейчас», – отметил Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Он отметил, что операции ЦАХАЛ предшествовала серьезная подготовка. «Так, руководство страны тщательно производило все расчеты: сколько целей, как их надо уничтожить и сколько потребуется боеприпасов для поражения каждой из них. Все ресурсы были заранее подготовлены. Тель-Авив также регулярно получал снаряды от США», – пояснил собеседник.

    Похожая ситуация и по ракетам для ПВО, добавил Кедми. Он напомнил, основные виды задействованных противоракет – израильского производства. Среди них – «Праща Давида», Arrow-2 и Arrow-3. «Ключевой источник пополнения вооружений у Тель-Авива – собственный ВПК», – подчеркнул спикер.

    По его оценкам, публикация американских СМИ о дефиците боеприпасов – «глупость». «Причины появления материала могут быть разные: например, непрофессионализм журналистов. Возможно, речь идет о политическом заказе с целью исказить истинное положение дел», – заключил Кедми.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь, и.о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что, хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет, и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

    24 июня 2025, 12:32 • Новости дня
    Анпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана

    Военный эксперт Анпилогов: Иран вышел моральным победителем из 12-дневной войны с Израилем

    Анпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После достижения перемирия на Ближнем Востоке перспективы ядерной сделки Вашингтона и Тегерана выглядят сомнительно. Поэтому новые витки эскалации в регионе вполне вероятны. Но стороны конфликта явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее вступило в силу прекращение огня между Ираном и Израилем.

    «С самого начала действия Израиля против Ирана были авантюрой – как минимум в силу невозможности проведения сухопутной операции даже с помощью союзников. Сейчас это сомнительное дело, похоже, сворачивается, и происходит это крайне комично», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Так, в Вашингтоне и в Тель-Авиве продолжают настаивать, что цели их операции были достигнуты: ядерная программа якобы уничтожена. Однако, по оценкам собеседника, все это больше похоже на фарс. «В МАГАТЭ признали, что они не располагают информацией о местонахождении значительных запасов обогащенного урана. Нет также никаких доказательств уничтожения подземных ядерных комплексов», – пояснил аналитик.

    Впрочем, риторика американской и израильской сторон объяснима: отсутствие результата спровоцировало бы взрыв общественного негодования. «Поэтому каждая сторона и пытается выставить себя победительницей. Это в некотором роде информационная жвачка, которую пытаются скормить населению», – добавил он.

    «Завершение противостояния отвечает интересам и Тегерана. В Иране понимают, что они не смогут достичь быстрой победы над Израилем. Речь шла бы о длительном и изматывающем конфликте. Поэтому руководство республики согласится на прекращение военных действий, но фактически выйдет из ситуации моральным триумфатором», – считает эксперт.

    «Если говорить о ядерной сделке Вашингтона и Тегерана, то ее перспективы нулевые. Иран, вероятно, вернется к положениям СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), но уже с рядом условий. Например, власти республики потребуют возможность проводить глубокое обогащение урана, вплоть до нижнего оружейного предела – примерно до 70%», – рассуждает Анпилогов.

    «Штаты, может быть, и примут требования, но, скорее, спустят процесс на тормозах, погрязнув в дипломатических согласованиях. А Израиль продолжит заявлять об "угрозах", исходящих со стороны Исламской республики», – прогнозирует собеседник. Поэтому нельзя исключать новых витков эскалации на Ближнем Востоке. Но стороны явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны. Таковых как минимум три.

    «Ирано-израильский конфликт, во-первых, подтвердил значимость ударных дронов, а также баллистических ракет в оперативно-стратегическом воздействии на инфраструктуру противника. Во-вторых, эти события еще раз подсветили, насколько важно иметь мощную систему ПВО. Наконец, странам нужно готовиться к длительным военным противостояниям. Если по итогам шестидневной войны Израиль вышел безусловным победителем, то сейчас воздушный блицкриг еврейского государства, хотя и удался, но не привел к значительным результатам», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать "12-дневной войной"», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Однако министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о нарушении Тегераном режима прекращения огня. На этом фоне в армии страны принялись готовить ответные удары по целям в столице Исламской республики. Несмотря на это, Иран соответствующие обвинения со стороны Тель-Авива отрицает.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Комментарии (17)
    24 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном

    Израильский эксперт Ципис: Перемирие с Ираном грозит Нетаньяху отставкой

    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном
    @ Abir Sultan/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам 12-дневной войны Израиль оказался проигравшей стороной. Еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по Ирану и организуя провокации. Биньямин Нетаньяху фактически попал в ловушку. События могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Тегеран опроверг эти сообщения.

    «Ситуация вокруг перемирия на Ближнем Востоке вновь обострила разногласия между Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом. Первый хочет продолжать операцию против Ирана, а второй – выступает против этого. Режим прекращения огня крайне неустойчив. Более того, возможны провокации», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Президент США считает, что он достиг всего, что планировал. Кроме того, американская сторона продемонстрировала миру возможности бомбардировщиков B-2 и свою силу. Но Трамп не заинтересован в войне против Исламской республики. Поэтому он пытается принудить израильского премьера к перемирию», – уточнил собеседник.

    Однако Израиль не готов пойти на этот шаг, потому что не решил заявленных задач и, более того, оказался в проигрыше. «Так, иранская ядерная программа, по всей видимости, не уничтожена. Власти Ирана не свергнуты. Еврейское государство сейчас оказалось в ситуации, при которой Штаты не придут во второй раз на помощь. На этом фоне кризис в отношениях Трампа и Нетаньяху будет лишь углубляться», – детализировал политолог.

    «Решение же Тегерана согласиться на перемирие понятно: атаки по территории страны так или иначе наносят ущерб», – продолжил Ципис. По его мнению, вовсе не случайно, что власти страны решили принять прекращение огня аккурат после удара по американской базе в Катаре. «Эта операция стала символическим ответом Ирана на атаки США по ядерным объектам, но он позволил руководству республики "сохранить лицо" и выйти из ситуации в позиции силы», – считает эксперт.

    «Повторю, в Израиле не готовы смириться со своим проигрышем. Но еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по противнику. Нетаньяху фактически попал в ловушку. Положение дел у него плохо, и события могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Комментарии (9)
    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 14:44 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану и действии перемирия

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и вернутся на базы, перемирие действует, заявил президент США Дональд Трамп.

    Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social. «Израиль не будет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой», – заявил он.

    «Никто не пострадает, перемирие в силе! Спасибо за внимание к этому вопросу!», – добавил президент США.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Ранее Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана. Он призвал Тель-Авив отказаться от нанесения авиаударов по исламской республике и немедленно вернуть летчиков на базы.

    Во вторник президент США объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

    Комментарии (12)
    24 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Bloomberg: Ключевой вопрос – исчезновение в Иране 409 кг высокообогащенного урана
    Bloomberg: Ключевой вопрос – исчезновение в Иране 409 кг высокообогащенного урана
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потеря контроля над иранским обогащенным ураном остается ключевой нерешенной проблемой на фоне объявления перемирия между Израилем и Ираном, пишет Bloomberg.

    Международные инспекторы МАГАТЭ потеряли возможность отслеживать почти 409 килограммов высокообогащенного урана, этого количества хватило бы для создания десяти ядерных боеголовок, сообщает Bloomberg.

    Материал может быть размещен в 16 контейнерах высотой около 91 сантиметра, которые легко можно переместить вручную или транспортировать в небольшом автомобиле.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил осторожный оптимизм, что прекращение огня может создать условия для возобновления инспекций. Он подчеркнул, что для возвращения инспекторов необходима «приемлемая безопасность» на ядерных объектах. Ранее инспекторы МАГАТЭ ежедневно проверяли несколько объектов, но после авиаударов Израиля и США Иран вывез уран в неизвестное место.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ до гарантии безопасности объектов. Представитель Ирана при агентстве Реза Наджафи заявил, что удары Израиля и США нанесли «непоправимый ущерб» Договору о нераспространении ядерного оружия.

    Военные удары по Фордо, Исфахану и Натанзу привели к загрязнению и повреждению средств контроля, что затруднило дальнейший мониторинг. Судьба перемещенного урана остается неизвестной даже после перемирия.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    До этого сообщалось, что после США по ядерным объектам Ирана международные инспекторы не смогли отследить 400 килограммов высокообогащенного урана.

    Комментарии (9)
    24 июня 2025, 14:09 • Новости дня
    Трамп потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану
    Трамп потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана.

    Трамп в своем сообщении в Truth Social призвал Израиль отказаться от нанесения авиаударов по Ирану и немедленно вернуть летчиков на базы.

    «Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же», – заявил Трамп.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Позже на пути к самолету на саммит НАТО в Гааге президент США заявил репортерам, что, по его мнению, и Израиль, и Иран нарушили во вторник прекращение огня, однако перемирие остается в силе, передает Bloomberg.

    «Я думаю, они оба (Израиль и Иран) нарушили его (прекращение огня)», - заявил Трамп. На вопрос о прекращении перемирия Трамп ответил: «Я так не думаю».

    «Мы имеет две страны, которые воюют так давно, что они ни черта не соображают, что они делают (they don’t know what the fuck they’re doing)», - отметил Трамп.

    Во вторник Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил прочность перемирия Израиля и Ирана.

    Комментарии (4)
    24 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану

    Эл Грин предложил импичмент Трампу из-за ударов по Ирану

    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия президента США Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в американском Конгрессе, спровоцировав обсуждение вопроса об импичменте.

    Конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. Основанием стали удары по Ирану, осуществленные без консультации с Конгрессом. Грин считает это нарушением полномочий президента и угрозой для разделения властей.

    Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары противоречат Конституции США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила мнение, что инцидент может стать поводом для запуска процедуры импичмента. Дискуссия о действиях Трампа и их последствиях продолжается среди американских законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля и настоял на ограничении масштабов атаки против Ирана.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе после ударов по израильским объектам и американской базе Аль-Удейд. Эксперты отмечают, что достигнутое перемирие остается шатким, а риски новой эскалации в регионе сохраняются. Остается неизвестным, куда делись более 400 кг высокообогащенного иранского урана.

    Комментарии (2)
    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 21:10 • Новости дня
    Израиль анонсировал новые цели после кампании против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля завершила значимый этап операции против Ирана, сообщил начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир. Теперь армия вновь нацелена на сектор Газа.

    Военачальник отметил, что кампания против Ирана продолжается, и Израиль «вступает в новую фазу на основе предыдущих достижений», передает ТАСС. По словам Замира, в настоящее время приоритетное внимание вооруженных сил вновь сконцентрируется на боевых действиях в секторе Газа.

    Напомним, во вторник длившийся 12 дней конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему все стороны конфликта считают себя победителями.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Лавров заявил о преждевременности выводов по перемирию Ирана и Израиля

    Лавров призвал не спешить с выводами по перемирию Ирана и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова поддержать возможное установление перемирия между Ираном и Израилем, однако считает преждевременным делать выводы о его достижении, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что делать окончательные выводы по заявлениям президента США Дональда Трампа о договоренности между Ираном и Израилем пока рано, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, информации из Вашингтона, Израиля и Тегерана поступает много, однако ясной картины еще нет. Глава МИД уточнил, что американская сторона сообщила об убедительных переговорах с Израилем по поводу прекращения огня и бессрочного перемирия, а также о схожей роли Катара в отношении Ирана.

    Лавров подчеркнул, что Россия приветствовала бы, если бы подобная договоренность действительно существовала. Вместе с тем, он отметил, что после объявления о перемирии появились сообщения о продолжающемся обмене ударами между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Министерство призвало не делать поспешных выводов на основании неполной информации и подтвердило, что поддерживает мирное решение конфликта.

    Ранее Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Армия Израиля заявила о перехвате двух иранских ракет уже после объявления перемирия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Премьер Катара назвал удар Ирана шоком для страны

    Премьер Катара заявил о шоке жителей страны после удара Ирана по базе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти и жители Катара оказались шокированы ударом Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд, что подчеркнул глава правительства страны.

    Удар Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре стал неожиданным и вызвал сильный резонанс среди руководства и населения эмирата, передает ТАСС.

    Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил на пресс-конференции: «Когда речь идет об отношениях, я думаю, что произошедшее вчера было шоком не только для правительства, но и для населения Катара».

    Он подчеркнул, что Доха не поддерживает политику эскалации и вывода конфронтации на новый уровень.

    Власти страны выразили обеспокоенность дальнейшим развитием ситуации в регионе и призвали к снижению напряженности в отношениях между сторонами.

    Официальные лица также отмечают важность диалога и дипломатических методов решения конфликтов на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о скором полном прекращении огня между Израилем и Ираном. Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем.

    Тегеран и Вашингтон пообещали не наносить новые удары после эскалации. Дональд Трамп не планирует отвечать военной силой на удары Ирана по базам США, но готов рассмотреть эскалацию конфликта при необходимости.

    Комментарии (4)
    24 июня 2025, 20:53 • Новости дня
    Пезешкиан заявил об «ужасной цене» Израиля за агрессию против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации заявил, что Израиль не смог реализовать свои задачи при агрессии против исламской республики.

    По мнению Пезешкиана, противник потерпел неудачу в попытках уничтожить объекты и сорвать ядерные исследования в стране, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что Израиль не достиг целей по провоцированию социальных беспорядков на территории республики. В тексте обращения особо подчеркивается, что «агрессивный противник потерпел неудачу в достижении своих целей по уничтожению объектов и срыву ядерных исследований в Иране, [провоцированию] социальных беспорядков».

    Пезешкиан заявил, что разрушения в Израиле, вызванные ответными ударами вооруженных сил Ирана, показали миру серьезность последствий для тех, кто начинает конфликт с республикой. По его словам, цена этой авантюры для Израиля стала «ужасной».

    Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что установившееся перемирие – шаткое, а риски новой эскалации в регионе высоки.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Израильтяне подали более 38 тыс. заявлений на компенсацию ущерба после атак Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 38 тыс. обращений о компенсации ущерба были зафиксированы в Израиле после недавних ракетных ударов со стороны Ирана.

    Советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман уточнил, что в налоговое управление страны поступило 38 700 заявлений о возмещении материального ущерба, передает ТАСС.

    «Материальный ущерб: в налоговое управление подано 38 700 заявлений о возмещении ущерба», – сказал он.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об «ужасной цене» Израиля за агрессию против Ирана. Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что установившееся перемирие – шаткое, а риски новой эскалации в регионе высоки.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    В Иране задержали второго европейца по подозрению в шпионаже

    В Иране арестовали европейца за сбор данных о военных объектах

    Tекст: Денис Тельманов

    В провинции Хормозган задержан гражданин европейской страны, которого подозревают в сборе сведений о военных объектах в интересах Израиля.

    Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали второго европейца по подозрению в работе на Израиль, передает ТАСС. По информации агентства Tasnim, иностранца задержали в провинции Хормозган, когда он собирал информацию о военной инфраструктуре страны.

    При этом гражданство задержанного официально пока не уточняется.

    Днем ранее был арестован еще один европеец по аналогичным обвинениям. По данным иранских властей, задержанный въехал в страну под видом туриста и занимался созданием разведывательных сетей, сбором информации и попытками вывести из строя противоракетные системы.

    Официальные лица Ирана не раскрывают дополнительную информацию о задержанных, ссылаясь на интересы следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские правоохранители арестовали гражданина одной из европейских стран по обвинению в работе на израильские спецслужбы.

    В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Правоохранительные органы Ирана задержали 30 человек в провинции Хамадан по подозрению в связях с разведывательной службой Израиля «Моссад».

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    Axios: Трамп убедил Нетаньяху сократить удары по территории Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и настоял на изменении планов атаки против Ирана, ограничив ее масштаб, пишет корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    По информации Равида, Трамп во вторник созвонился с Нетаньяху и настоятельно попросил его отменить намеченный удар по Ирану, передает ТАСС. Источник портала уточнил, что Нетаньяху не согласился полностью отменить атаку, заявив, что «необходим какой-то ответ на нарушение Ираном режима прекращения огня».

    В результате стороны пришли к компромиссу: израильский лидер сократил масштаб операции, и вместо удара по большому числу объектов решено было поразить только одну цель, написал Равид в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана. Он призвал Тель-Авив отказаться от нанесения авиаударов по исламской республике и немедленно вернуть летчиков на базы. Позже он сообщил, что Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и вернутся на базы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Комментарии (925)
    24 июня 2025, 21:25 • Новости дня
    Иранские обстрелы привели к гибели 28 человек в Израиле

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время эскалации конфликта за 12 дней в результате иранских обстрелов в Израиле погибли люди, еще более тысячи получили ранения.

    В результате иранских ракетных атак на Израиль за 12 дней эскалации погибли 28 человек, передает ТАСС.

    Советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что еще 1472 человека получили ранения различной степени тяжести.

    По словам Гендельмана, за время противостояния Иран выпустил по Израилю около 550 ракет. Кроме того, было запущено более тысячи беспилотников в направлении еврейского государства.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    10 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, министерство здравоохранения Ирана заявило о гибели 606 человек в результате израильских ударов. Конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Израиль сообщил об уничтожении ядерной угрозы. Иран заявил, что отбил агрессию. США назвали себя миротворцами. Эксперты отметили шаткость перемирия и высокий риск новой эскалации.

    Комментарии (0)
    Главное
    ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С
    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана
    Финские СМИ: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    Тбилиси обвинил Украину, Эстонию и Литву в антигрузинской политике
    СК Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме
    Депутат Буцкая рассказала о работе над списком разрешенных в России имен
    Пятнадцатилетний россиянин обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена

    Мир остановился в шаге от сильнейшего энергетического кризиса

    Авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самый страшный сценарий был, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ. Цены моментально взлетят до небес. Что остановило Иран от шага, который погрузит мир в энергетический и экономический кризис? И какой сценарий выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО придется выбрать из двух вариантов существования

    В среду в Гааге завершается саммит НАТО. Еще до его начала появились сигналы о серьезном кризисе в этом крупнейшем в мире военном альянсе. «Вполне возможен сценарий, когда НАТО в итоге расколется на несколько блоков», прогнозируют аналитики. При каких условиях такое возможно и перед какими двумя альтернативами НАТО стоит прямо сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации