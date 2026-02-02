Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам, не моргнув глазом ответили, – конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?0 комментариев
Тюменская пенсионерка лишилась 18,5 млн рублей после звонка «силовиков»
Жительница Тюмени передала курьеру аферистов и перевела на их счета свыше 18 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА «Новости».
Жертвой преступников стала пожилая женщина, поверившая телефонным звонкам лжесиловиков.
«Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионерки... и под предлогом предотвращения несанкционированного хищения денег убедили потерпевшую передать курьеру, а также перевести на «безопасные» счета имеющиеся у нее 18,5 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.
Всего за минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 51 житель региона. Их общие финансовые потери превысили 33 млн рублей.
Ранее пожилая жительница российской столицы вместе с супругом лишилась более 42,5 млн рублей после череды звонков и сообщений, организованных мошенниками под предлогом замены ключей от домофона.