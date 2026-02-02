Тюменская пенсионерка лишилась 18,5 млн рублей после звонка «силовиков»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

Жертвой преступников стала пожилая женщина, поверившая телефонным звонкам лжесиловиков.

«Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионерки... и под предлогом предотвращения несанкционированного хищения денег убедили потерпевшую передать курьеру, а также перевести на «безопасные» счета имеющиеся у нее 18,5 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Всего за минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 51 житель региона. Их общие финансовые потери превысили 33 млн рублей.

Ранее пожилая жительница российской столицы вместе с супругом лишилась более 42,5 млн рублей после череды звонков и сообщений, организованных мошенниками под предлогом замены ключей от домофона.