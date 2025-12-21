Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошеннической схемы, организованной под видом замены ключей от домофона. Все началось с сообщения в мессенджере якобы от председателя ТСЖ, который предложил заменить ключи от домофона – женщина согласилась и назвала необходимое количество ключей. Затем ей пришел смс-код, который она, по инструкции, переслала в предполагаемый чат председателя, передает РИА «Новости».

После этого пенсионерка получила сообщение о взломе личного кабинета на «госуслугах» с номером для связи, как будто бы с компетентными органами. Едва женщина ответила, ей начали звонить люди, представлявшиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов, и сообщили: «Все ваши данные уже известны мошенникам». Затем звонящие запугали женщину и ее мужа уголовной ответственностью, убедив их срочно снять все сбережения и передать их «правоохранителям».

В течение двух недель пожилых супругов не отпускали из-под контроля – они действовали чётко под диктовку аферистов, регулярно снимали деньги в разных банках, снимали видеоотчеты и передавали наличные приезжавшим курьерам, которые называли кодовые слова. Позже под давлением мошенников семья продала автомобиль, взяла в долг у друзей и родственников и переводила дополнительные суммы на новые счета.

В результате пенсионеры лишились более 42,5 млн рублей, отметили в прокуратуре Москвы.

Ранее в полиции Кузбасса сообщили, что бдительность водителя такси помогла предотвратить передачу крупной суммы денег мошенникам, деньги были спрятаны в банке варенья, они принадлежали 78-летнему пенсионеру.

В ноябре в столице жертва аферистов потеряла 28 млн рублей после звонка с предложением заменить домофонные ключи и последующего обмана.