Мошенники выманили у пенсионерки из Москвы 28 млн рублей в схеме с домофоном

Tекст: Тимур Шайдуллин

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, мошенники связались с женщиной и под видом замены «кодировки ключей» для домофонов получили код доступа из СМС. Затем к афере подключилась лже-сотрудница Роскомнадзора: она заверила пенсионерку, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломали, произошла утечка персональных данных и оформлена доверенность на постороннего.

Далее под видом сотрудников правоохранительных органов аферисты в видеовызове убедили женщину не разглашать информацию, пересчитать все имеющиеся дома наличные деньги и подготовить их для передачи. Под их давлением пенсионерка упаковала более 256 тыс. долларов и 82 тыс. евро (около 28 млн рублей) и отдала злоумышленникам.

Обман вскрылся, когда женщина по инструкции аферистов пришла в банк для снятия дополнительных средств, и только тогда она обратилась к настоящим правоохранителям. Обвиняемый по делу был задержан: во время передачи денег он назвался курьером налоговой службы и использовал условное слово, заранее переданное сообщниками. После получения денег он сфотографировал средства и оставил их в указанном ему месте.

Действия обвиняемого, который работал за вознаграждение, были квалифицированы по ст. 159 УК РФ (мошенничество). С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, дело находится на контроле у прокуратуры.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, МВД раскрыло случаи мошенничества при подработке на маркетплейсах.

Ведомство объяснило, как вывести жертву из-под влияния аферистов.

Также правоохранители пресекли работу Telegram-бота, распространявшего персональные данные россиян.