Стармер заявил о конкретных результатах переговоров с Си Цзиньпином

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стармер заявил, что отношения Британии и Китая находятся «в хорошем, прочном состоянии», передает The Guardian. По его словам, диалог был продуктивным и принес конкретные результаты, что важно для национальных интересов Британии.

Стармер отметил: «Мы провели очень хорошую, продуктивную встречу с реальными, конкретными результатами, это действительно укрепило отношения, и это в национальных интересах, потому что здесь, в Китае, как во второй по величине экономике мира, есть огромные возможности, и поэтому у нас такая большая бизнес-делегация». Политик подчеркнул, что обсуждались вопросы расширения доступа к этим возможностям и выгоды для британцев.

Особое внимание стороны уделили снижению пошлин на виски, безвизовым поездкам в Китай, а также обмену информацией и сотрудничеству по вопросам нелегальной миграции, включая проблему малых судов и деталей для моторов. Премьер добавил, что обсуждение было конструктивным и принесло реальные итоги.

Кроме того, Стармер сообщил, что поднял на встрече дело Джимми Лая – бывшего гонконгского медиамагната и гражданина Британии, осужденного в декабре по обвинениям, связанным с национальной безопасностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Стармер призвал укрепить отношения между Британией и Китаем.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости диалога между двумя странами ради мира во всем мире.

Си Цзиньпин также подтвердил готовность Китая развивать партнерство с Британией.