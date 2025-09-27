Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
CNN и WP назвали причину срочного собрания военного командования США
CNN: На срочном собрании военных Хегсет изложит новую концепцию развития ВС США
В Вирджинии на заседании с участием сотен генералов и адмиралов планируют обсудить новые стандарты для американских военных в рамках преобразования Министерства обороны в Министерство войны, сообщают CNN и Washington Post.
Как отмечает CNN, Хегсет собирает военных, чтобы «рассказать о деталях реорганизации Министерства обороны в Министерство войны и обрисовать новые стандарты для военнослужащих», передает РИА «Новости».
Речь пойдет о требованиях к воинскому духу, физической подготовке и внешнему виду американских военных. По словам источников, министр представит новую концепцию развития армии, но значимых заявлений по национальной безопасности не ожидается.
По данным Washington Post, ожидается короткая речь Хегсета, продолжительностью менее часа. Часть командования готовится к возможным увольнениям и понижению в звании, передает ТАСС.
Издание уточняет, что это первая из трех встреч, запланированных Хегсетом: на второй обсудят военно-промышленную базу, третья в декабре пройдет в Калифорнии и будет посвящена вопросам сдерживания.
Президент Дональд Трамп не планирует присутствовать на встрече.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post сообщила, что Хегсет попросил адмиралов и генералов, расквартированных по всему миру, собраться во вторник на базе морской пехоты в Куантико.