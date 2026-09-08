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Синоптики предупредили о заморозках в Московском регионе
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе
В ночь на среду температура воздуха в Подмосковье может опуститься до отрицательных значений, создавая угрозу возникновения опасных метеорологических явлений, сообщили в Гидрометцентре.
Ухудшение метеорологических условий ожидается в столичном регионе в ближайшие часы. Специалисты Гидрометцентра прогнозируют резкое похолодание. «Предстоящей ночью и утром в среду, 9 сентября, в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус одного градуса, в связи с чем объявлен оранжевый погодный уровень», – рассказал собеседник ТАСС.
Представители Гидрометцентра пояснили, что этот уровень опасности является предпоследним в колористической шкале предупреждений. Он указывает на неблагоприятные погодные условия с риском стихийных бедствий и вероятного ущерба. Предупреждение будет действовать с полуночи до восьми часов утра среды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая синоптики прогнозировали в столичном регионе заморозки до минус двух градусов.
Ранее власти повышали уровень погодной опасности в Подмосковье до оранжевого из-за мокрого снега. До этого аналогичный уровень опасности вводился в Москве на фоне аномального похолодания.