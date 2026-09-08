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Спасатели эвакуировали тела 12 погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов
МЧС: Спасатели эвакуировали тела 12 погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов
Тела 12 погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии доставлены в альпинистский лагерь Безенги, поиски еще пятерых человек временно приостановлены из-за непогоды, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
«С привлечением вертолета эвакуировали 12 тел погибших в альплагерь Безенги, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства в Max.
В МЧС уточнили, что судьба пятерых спортсменов остается неизвестной. Вечером 8 сентября поисковые мероприятия в ущелье пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.
На подножье горы Мижирги вертолетом Ми-8 доставлены дополнительные силы спасателей, общая численность группировки достигла 41 человека. Возобновление поисково-спасательной операции запланировано на утро 9 сентября с наступлением светлого времени суток.
Накануне число жертв схода лавины в ущелье Безенги возросло до 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.
Утром во вторник спасатели задействовали для поисков пропавших альпинистов вертолет Ми-8.