Парламент Венгрии сократил зарплату премьер-министра

Зарплату премьер-министра Венгрии урезали до 10,5 тыс. евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Парламент Венгрии принял законопроект о снижении заработной платы главы правительства. Инициативу поддержало подавляющее большинство депутатов в ходе заседания, транслировавшегося телеканалом М1, передает ТАСС.

Согласно документу, базовая зарплата премьера «устанавливается в размере 1,91 зарплаты депутата при условии, что премьер также обладает депутатским мандатом». Это означает, что он будет получать дополнительное вознаграждение как член парламента. Если глава правительства не является депутатом, его оклад составит 3,8 млн форинтов (10,5 тыс. евро), что соответствует зарплате спикера парламента.

Действующий премьер-министр Петер Мадьяр, представляющий правящую партию «Тиса» и обладающий депутатским мандатом, будет получать 3,8 млн форинтов в месяц. По данным местных СМИ, его предшественник Виктор Орбан зарабатывал примерно в два раза больше.

Ранее венгерские власти урезали зарплаты депутатов и сократили расходы на их деятельность. Ожидается, что эти меры позволят сэкономить бюджету около 140 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал лишить своего предшественника Виктора Орбана выходного пособия.

Ранее бывший глава правительства отказался от депутатского мандата после поражения своей партии на выборах. Радикальные шаги нового венгерского лидера вызвали серьезную тревогу в западных странах.