Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!22 комментария
Следователи завели дело о халатности после гибели группы альпинистов в КБР
Сход снежной лавины в Безенгийском ущелье, унесший жизни туристов, стал основанием для возбуждения уголовного дела о халатности.
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств трагедии в Кабардино-Балкарии, передает РИА «Новости». Туристическая группа попала под массированный сход снега в минувшее воскресенье.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) в связи с происшествием в горной местности Кабардино-Балкарской Республики, в результате которого погибли люди», – заявили в ведомстве.
В результате инцидента в Безенгийском ущелье есть погибшие и пострадавшие. Сейчас специалисты выясняют точные причины и условия, которые привели к трагическим последствиям. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Безенгийском ущелье мощная снежная лавина обрушилась на группу из пятнадцати альпинистов.
В середине августа при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии погиб путешественник из Петербурга.
Чуть ранее на горе Эльбрус спасатели искали пропавшую туристическую группу из восьми человек.