Армия Израиля начала внеплановые учения на случай внезапной войны

Tекст: Ольга Иванова

Армия обороны Израиля организовала внеплановые маневры для отработки действий в условиях внезапного начала боевых действий, передает РИА «Новости».

Мероприятия под названием «Рассвет 2.0» проводятся после оценки ситуации с безопасностью перед осенними еврейскими праздниками. Это часть стратегии по предотвращению нападений, аналогичных атаке палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года.

«Сегодняшние учения являются еще одним шагом в реализации уроков, извлеченных 7 октября, и проверкой готовности ЦАХАЛ к сценарию внезапной войны», – заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир. Он подчеркнул, что от войск требуют соответствия высочайшим стандартам на всех уровнях.

Замир также отметил, что маневры служат предупреждением для противников Израиля. Армия готова дать решительный отпор любым попыткам нападения на государство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные уничтожили в секторе Газа пусковую установку и пять складов с оружием радикального движения ХАМАС.

Силы Армии обороны Израиля ликвидировали двух участников нападения на еврейское государство 7 октября 2023 года.

Весной начальник генштаба израильской армии Эяль Замир отдал приказ о переводе войск в состояние повышенной боевой готовности из-за угрозы конфликта с Ираном.