Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!22 комментария
Пенсионера арестовали за расчленение супружеской пары в Подмосковье
В Московской области взят под стражу 65-летний пенсионер, который застрелил своих знакомых, а затем расчленил и закопал их тела на своем участке в Истре.
По данным главного следственного управления СК по Московской области, инцидент произошел в конце августа. Злоумышленник находился у себя дома в Истре, когда застрелил из пистолета знакомую семейную пару, передает РИА «Новости».
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тела убитых. После этого он закопал останки на своем земельном участке.
«Судом арестован 65-летний мужчина, обвиняемый в убийстве семейной пары (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ)», – рассказали в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области 65-летний пенсионер застрелил знакомую супружескую пару.
Причиной жестокой расправы над людьми стал конфликт из-за бизнеса.
Несколькими днями ранее в подмосковном Видном полицейские задержали местного жителя за убийство и расчленение знакомого из ревности.