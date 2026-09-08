Цены на газ в Европе достигли трехлетнего максимума

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стоимость эталонных фьючерсов на газ увеличилась на 3,4%, обновив максимум с января 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Рост котировок связан со стремлением трейдеров ускоренно заполнить хранилища перед началом зимнего сезона на фоне геополитической неопределенности.

Дополнительным фактором нестабильности выступает ожидание подробностей соглашения между Ираном и Оманом о судоходстве в Ормузском проливе. Тегеран анонсировал скорое заключение договоренностей о временном безопасном маршруте.

Участники рынка обеспокоены возможной реакцией США на недавние инциденты с иранскими танкерами, оценивая риски новых нападений на суда как высокие.

В настоящее время уровень заполненности европейских газовых хранилищ составляет лишь 67%, тогда как сезонная норма достигает 83%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ирана и Омана обсудили создание временного совместного коридора для безопасного судоходства.

Ранее стороны договорились оставить лишь один средний маршрут через Ормузский пролив.

Весной стоимость газа в Европе на фоне перекрытия этого пути превышала 750 долларов за тысячу кубометров.