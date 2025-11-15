В Подмосковье повысили уровень погодной опасности до оранжевого

Гидрометцентр повысил уровень опасности в Московском регионе до оранжевого

Tекст: Мария Иванова

В Московском регионе повышен уровень погодной опасности до оранжевого, передает ТАСС. Такой статус будет действовать до 21.00 по московскому времени – в этот период ожидаются дождь, переходящий в снег, гололедица на дорогах и сильное налипание мокрого снега на провода и деревья.

В Гидрометцентре уточнили, что оранжевый уровень означает опасные условия, связанные с высокой вероятностью стихийных бедствий и ущерба.

Синоптики распространили экстренное предупреждение, которое действует до конца суток в Московской области. Особое внимание обращается именно на возможность налипания снега на линии электропередачи и деревья.

Температура воздуха в столице сегодня достигнет от нуля до плюс двух градусов, в Подмосковье – от минус одного до плюс четырех градусов. Ожидается западный ветер с порывами от шести до 11 метров в секунду.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее отмечал, что высота осадков в Москве составляет до десяти миллиметров, что соответствует 20% месячной нормы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу в Москве начались осадки в виде мокрого снега.

Температуры в Москве опустятся ниже нуля уже в выходные, ожидаются осадки и сильный гололед, что повышает опасность поездок на летней резине.

МЧС ранее предупредило москвичей о сильном ветре.