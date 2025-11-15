Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.9 комментариев
Мокрый снег накрыл Москву в ночь на субботу
В Москве в ночь на субботу начались осадки в виде мокрого снега и выпал туман при температуре около плюс одного градуса.
Осадки в виде мокрого снега появились в столице в ночь на субботу, передает РИА «Новости». Ранее МЧС РФ предупреждало жителей Москвы о возможности дождя и мокрого снега с вечера пятницы до 10:00 утра субботы. На данный момент в Москве отмечается туман, а температура воздуха сохраняется на уровне около одного градуса выше нуля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик предупредил о скором наступлении так называемой «автомобильной зимы» в Москве. Эксперт ранее заявил, что метеозима в столице начнется уже с середины ноября.