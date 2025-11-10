Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.0 комментариев
Синоптик предупредил о наступлении «автомобильной зимы» в Москве
Синоптик Тишковец предупредил о наступлении автомобильной зимы в Москве
На выходных в Москве ожидается похолодание с возможным образованием временного снежного покрова высотой до 3 см и гололедицы на дорогах, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В выходные в Москве возможно формирование временного снежного покрова и гололедицы на дорогах, сообщает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Сейчас в столице плюс 2,7 градуса, в Подмосковье похолодало до плюс одного.
Синоптик отмечает: «Автомобильная зима наступает в Москве!».
В понедельник погода в Центральной России определяется слабовыраженным атмосферным фронтом, который принесет облачность и незначительные осадки. В Москве ожидается пасмурная погода, морось, температура воздуха составит от плюс 4 до7, ветер западный 3–8 метров в секунду, атмосферное давление снизится до 746 мм ртутного столба.
В течение недели сохранится облачность и небольшие осадки, в среду к дождям присоединится мокрый снег, в пятницу пройдут ливни. В субботу ожидаются заряды мокрого снега, что может привести к формированию временного снежного покрова высотой до 1–3 сантиметров. На дорогах, особенно в ночь на воскресенье, возможна гололедица.
Температура ночью в Москве будет опускаться до плюс 1-4, к выходным приблизится к нулю, возможны заморозки в воскресенье. Днем в пятницу столбики термометров поднимутся до плюс семи, а к выходным понизятся до нуля – плюс трёх.
По словам синоптика, метеорологическая зима, а именно переход среднесуточной температуры через ноль, задержится на неделю, хотя обычно наступает 13 ноября. Однако «автомобильная зима», когда температура опускается ниже плюс пяти градусов, начнется уже на этой неделе. Водителям рекомендуется своевременно перейти на зимнюю резину.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ноябре в европейской части России не будет снега из-за теплой температуры.
Между тем власти Москвы на прошлой неделе призвали автомобилистов сменить летние шины.