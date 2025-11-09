Синоптик Вильфанд рассказал о возможности снежного покрова в ноябре

Tекст: Катерина Туманова

«Существенных осадков не ожидается, никакого снега... Понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре Европейской России это понижение не принесет снега», – заявил он РИА «Новости».

На Юго-западе Сибирского федерального округа, по его прогнозам, на следующих выходных выпадет снег, как и в регионах Дальнего Востока.

«А вот на Европейской территории пока только северо-восток», – спрогнозировал он.

Вильфанд уточнил, что в ноябре погода будет нехарактерно теплой для этого месяца, поэтому в Европейской части России за редким исключением снега пока не будет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в Центральной России срок наступления метеорологической зимы сдвинется на последнюю декаду ноября. Синоптик сообщил о наступлении метеозимы в Москве с середины ноября. Власти Москвы призвали автомобилистов сменить летние шины.