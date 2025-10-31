Синоптик: Метеорологическая зима придет в Центральную Россию в конце ноября

Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Синоптик Метеорологическая зима в Центральной России наступит позже положенного срока
В Центральной России положенный срок наступления метеорологической зимы сместится на последнюю декаду ноября из-за прогнозируемого потепления, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Наступление метеорологической зимы в Центральной России ожидается позже привычного срока, передает Telegram-канал Тишковца.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» сообщил, что в ноябре температурный режим окажется на 2-4 градуса выше климатической нормы.
Тишковец уточнил: «Долгосрочный прогноз на предстоящий ноябрь говорит о том, что заключительный месяц сезона примет тёплую эстафету от октября и окажется в Центральной России на 2-4 градуса теплее климатической нормы». Кроме того, по его словам, осадков в столичном регионе будет на 20-30% меньше обычного.
По данным синоптика, в этом году ноябрь в Центральной России будет относительно тёплым и сухим. В связи с этим наступление устойчивых отрицательных температур, а также формирование снежного покрова задержится до последней декады ноября, тогда как обычно переход к зиме происходит примерно 10 ноября.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в январе 2026 года жителей России ожидают частые смены погоды с чередованием резких оттепелей и похолоданий.
Между тем начальник отдела метеорологии и климата сообщил, что средняя температура осенью в московском регионе увеличилась почти на три градуса и климат столицы приблизился к субтропическим по ключевым параметрам.