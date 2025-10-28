Климатолог заявил о превращении осени в Москве в субтропическую

Климатолог Терешонок: Осень в Москве становится субтропической

Tекст: Мария Иванова

Погода в московском регионе, включая осенний сезон, все больше напоминает климат субтропиков и тропиков из-за глобального потепления, передает ТАСС.

Климатолог Николай Терешонок заявил, что за последнее десятилетие в Москве и центральной России участились периоды как с засухой, так и с дождями, а ноябрь все чаще проходит с опасными явлениями, такими как гололед и изморозь.

Специалист отметил, что хотя за последние 34 года общий объем осадков осенью снизился примерно на 20 мм, если смотреть на 145-летний отрезок, то выпадать стало на 70 мм больше. По его словам, средняя температура осени в московском регионе с 1991 года повысилась почти на 3 градуса и сейчас составляет 7,3 градуса.

Терешонок отметил: «Глобальный рост температуры приближает климат центрального региона к тропическим и субтропическим условиям». Суточный максимум осадков осенью был зафиксирован 19 сентября 1885 года и составил 52 мм.

Минимальное количество осадков за осенний сезон было в 1924 году и составило 59 мм, а максимальное – 294 мм в 1952 году. По прогнозам, к 2050 и 2100 годам эта тенденция только усилится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на минувшую субботу стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений в Москве.

Синоптики ранее прогнозировали аномальное потепление в Москве, а также в Ярославской и Ивановской областях.

Между тем автомобилистам в Москве рекомендовали отложить смену летних шин на зимние из-за погодных условий.