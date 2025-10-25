Ночь на субботу в Москве вошла в тройку рекордно теплых

Ночь на субботу в Москве стала одной из трех самых теплых с 1948 года

Tекст: Мария Иванова

Ночь на субботу в Москве стала одной из самых теплых за последние 65 лет, сообщает Telegram-канал главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.

По данным столичного метеобюро, минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 8,6 градуса.

Главный специалист Татьяна Позднякова рассказала: «Эта ночь вошла в число трёх самых тёплых с 1948 года, с начала наблюдений на этой станции».

Рекорд самой теплой ночи в Москве был зафиксирован в 2006 году, когда минимальная температура воздуха составила 9,9 градуса. Тёплая воздушная масса, по данным синоптиков, распространилась практически на весь Центральный район Европейской России.

По наблюдениям специалистов, такие аномалии в октябре фиксируются крайне редко. Как отмечают метеорологи, подобная погода связана с устойчивым влиянием теплых воздушных потоков в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столицу в выходные ожидает облачная погода с кратковременным дождем и температурой воздуха до 12 градусов.

В ближайшие дни солнце почти не появится в столичном регионе, а уровень атмосферного давления может достичь одного из рекордно низких значений для октября.



