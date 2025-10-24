  • Новость часаПутин поздравил армейский спецназ с юбилеем
    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России
    Заславский предложил расценивать произведения иноагентов как трофеи
    Мурашко назвал ошибки в рационе россиян
    В Литве не смогли оштрафовать робота-поломойщика за русскую речь
    Украинский дрон ударил в многоэтажку в подмосковном Красногорске
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    ЕС отложил решение по российским активам до декабря
    Мерц понадеялся на отмену санкций США против немецкой дочки Роснефти
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    24 октября 2025, 09:45 • Новости дня

    Синоптик предупредила о предстоящем понижении давления в Москве

    Синоптик Позднякова предупредила о предстоящем понижении давления в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни солнце почти не появится в столичном регионе, а уровень атмосферного давления может стать одним из рекордно низких в октябре, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    В следующий вторник в Москве и области ожидается понижение атмосферного давления до 734 мм рт. ст., сообщает Telegram-канал Татьяны Поздняковой, главного специалиста столичного метеобюро. Такое значение может войти в пятерку самых низких, зафиксированных в последние пять дней октября за все столетие.

    Синоптик отмечает, что власть атлантических циклонов сохранится в Центральной России до конца октября, поэтому облачная и дождливая погода покидать регион не спешит. Солнца москвичам ждать не приходится, появятся лишь отдельные кратковременные просветы.

    Дожди различной интенсивности будут идти практически ежедневно. До конца месяца в столице ожидается около 20 мм осадков, что позволит выполнить месячную норму.

    Ранее в пятницу москвичам пообещали облачную и теплую погоду.

    Москвичам-автолюбителям рекомендовали не спешить с переходом на зимние шины.

    23 октября 2025, 19:16 • Новости дня
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk или другого дальнобойного вооружения будут рассматриваться как попытка эскалации, передает ТАСС.

    «Это попытка эскалации. Но если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – сказал он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    23 октября 2025, 14:40 • Новости дня
    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»

    Эксперт Юшков: Санкции США повысят издержки Роснефти и «ЛУКОЙЛа»

    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и прежде вводили санкции против нефтяных компаний России. Так, под ограничениями уже «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Они продолжают добывать и экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек. То же будет и с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Напомним, рестрикции введены впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

    «Дональд Трамп и ранее пытался давить на нефтяную отрасль России, но использовал для этого импортные пошлины на товары из стран-покупателей ресурсов», – напомнил отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Причем, администрация США принимала меры преимущественно в отношении Индии и делала это не потому, что российская нефть мешала им на индийском рынке, а из-за желания Штатов заставить Нью-Дели подписать невыгодное торговое американо-индийское соглашение. Энергоресурсы были лишь аргументом для тарифов», – добавил собеседник.

    Он отметил, что Вашингтон вводит рестрикции против нефтяных компаний России не в первый раз. Ранее под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». «Эти компании не прекратили свою работу и продолжают добывать, экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек», – уточнил Юшков.

    По его словам, американские санкции, как правило, обходятся путем создания длинной цепочки посредников как при продаже ресурсов, так и при получении оплаты за них. «В результате снижается доходность, но не радикально. Я думаю, то же будет с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом». Санкции не приведут к остановке работы компаний, но повысят издержки для них», – пояснил специалист.

    Юшков указал на синхронизацию рестрикций США и очередного пакета санкций ЕС – меры были озвучены фактически одновременно. При этом содержание различается. «Евросоюз ввел ограничения в отношении СПГ. Брюссель, который взял обязательство за следующие три года закупить американских энергоносителей на 750 млрд долларов, расчищает рынок сбыта для американского СПГ», – считает спикер.

    По его оценкам, достижение этого показателя все еще представляется нереалистичным, но европейцы всячески показывают, что они стремятся выполнить условия соглашения с США. «Их цель состоит в том, чтобы Трамп не ввел снова импортные пошлины на европейские товары», – напомнил аналитик, добавив, что принятые в рамках 19-го пакета меры едва ли окажут давление на Россию.

    Американист Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, обратил внимание на то, что Трамп не стал подписывать распоряжение о санкциях против нефтяных компаний России лично, а предоставил сделать это министру финансов. «То есть он или признает, что не руководит процессом введения санкций, или постеснялся вводить их от своего имени», – написал политолог в своем Telegram-канале.

    Эксперт указал, что это первые ограничения, введенные администрацией Трампа второго срока. «Он (в лице Минфина) вновь склонен к идее немедленного прекращения огня. Но особый позор – ссылка на исполнительный указ № 14024 от апреля 2021 года, то есть указ, подписанный Джо Байденом», – отметил Дробницкий.

    «До этого момента Трампа можно было называть «девственником второго срока» недружественных действий в отношении России. Теперь уже нет. Если раньше можно было ссылаться на то, что слова Трампа – вещь незначимая, мол, завтра скажет другое. То теперь можно с определенностью говорить: он не в состоянии противостоять совокупному давлению ЕС, американского мейнстрима и СМИ», – заключил американист.

    В среду министерство финансов США ввело санкции против Роснефти и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Дональд Трамп, комментируя решение Минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Президент США также сообщил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Эксперты объяснили «американские зигзаги».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Примечательно, что на следующий день после того, как США объявили о рестрикциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний, ЕС официально утвердил 19-й пакет мер против России. В рамках него Евросоюз ввел поэтапный заперт на импорт российского СПГ: для краткосрочных контрактов – с 25 апреля 2026 года, для долгосрочных – с 1 января 2027 года.

    Кроме того, ужесточен запрет на сделки с Роснефтью и «Газпромнефтью». Впервые введены санкции против компаний из Китая – двух нефтеперерабатывающих заводов и одного трейдера, закупающих российскую нефть. Под санкции попал ключевой поставщик судов «Лукойла» Litasco Middle East DMCC из ОАЭ.

    Также ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота» России – перечень расширен еще на 117 позиций. В 19-й пакет вошли компании, предоставляющие услуги по регистрации морских танкеров. По версии ЕС, включенные в список юрлица «предоставляют судам «теневого флота» ложные флаги, позволяя им продолжать работу и создавая ложное впечатление о соответствии сертификационным требованиям».

    Под санкциями оказались разработчик стейблкойна А7А5, его киргизский эмитент и оператор платформы, на которой монета торгуется. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз начал разработку нового, 20-го по счету, перечня ограничений в отношении Москвы.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    23 октября 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште

    Эксперты: Трамп пытался давлением сбить требования Москвы, но не смог

    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп любит быстрые и легкие победы. В его планах было добавить в свою копилку еще одну – урегулирование украинского кризиса. Однако позиции России и США разошлись в вопросе завершения конфликта: Москва не согласна на полумеры. Именно с этим связано заявление главы Белого дома об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, считают эксперты.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю – «внести хаос и неопределенность». Журналист призвал не забывать, что Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Поддубный напомнил, что к американскому лидеру «на поклон» приехал генсек НАТО Марк Рютте. «Прибыл не с пустыми руками, а с финансовым отчетом – сколько и на какую сумму страны альянса уже купили у США оружия для Украины. С другой стороны, Рютте представил Трампу очередной «мирный план» из 12 пунктов, разработанный Европой и Украиной. Документ предусматривает «прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», – заметил военкор.

    «Думается, прочитав все это, Трамп понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный, добавляя, что пока Киев и ЕС трактуют «отмену» саммита как личную победу.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил в свою очередь экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и уже в четверг днем решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    В похожем ключе «американские зигзаги» трактует и Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать», – детализировал эксперт.

    Он допустил, что цель маневров – «сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс». «Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации», – написал Новиков в своем Telegram-канале.

    Отметим, о том, что Россия якобы направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, сообщило агентство Reuters. В документе Москва подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса, однако это противоречит мнению Дональда Трампа о том, что линию фронта нужно заморозить на нынешних позициях, говорилось в материале.

    «Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает», – акцентировал Новиков. Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой. После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия минувших суток Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных «тем» с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Политолог Алексей Чеснаков указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить 8 конфликтов за 9 месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращения огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты, является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой, начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин, подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а, напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – заключил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели», – сказал президент США после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Впрочем, глава Белого дома добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Госсекретарь Марко Рубио позже также заявил, что вашингтонская администрация все еще хочет провести встречу с российской стороной. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, подготовка к саммиту Россия – США началась сразу после телефонного разговора лидеров. Так, 17 октября Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет». Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время. О продолжении подготовки саммита говорил и Орбан. Он напомнил, что с этой целью глава венгерского МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. «Дата (саммита) пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его», – приводит слова политика «Интерфакс».

    Отметим, в среду перед объявлением Трампа об отмене встречи с Путиным министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию

    23 октября 2025, 17:43 • Новости дня
    Россиянка Мельникова завоевала золото чемпионата мира по гимнастике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала победительницей финала в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

    Соревнования проходили в Индонезии, где Мельникова по итогам четырех видов набрала 55,066 балла, передает ТАСС.

    Спортсменке 25 лет, и это уже вторая золотая медаль чемпионата мира в личном многоборье в ее карьере. До этого она одержала победу на мировом первенстве в 2021 году.

    Ранее Мельникова завоевала лидерство в квалификации чемпионата мира в Джакарте.

    В сентябре Мельникова отметила дружелюбное отношение соперниц на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже.

    В июле ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню «Младший лейтенант».

    23 октября 2025, 18:24 • Новости дня
    Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
    Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году.

    Испытания нового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога» начнутся в четвертом квартале 2026 года, передает ТАСС. В Росавиации уточнили, что работы по сертификации этого воздушного судна завершатся к 2029 году.

    В сообщении ведомства говорится: «ТВРС-44 «Ладога». Начало испытаний запланировано на IV квартал 2026 года. Сертификация ожидается в 2029 году».

    Кроме того, в Росавиации сообщили, что сертификация совместного российско-белорусского самолета «Освей» должна пройти с 2027 по 2029 год. Ожидается, что оба проекта позволят увеличить парк современных региональных самолетов в России и Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что серийное производство самолетов «Байкал» и МС-21 планируется запустить к концу 2026 года.


    23 октября 2025, 11:58 • Новости дня
    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине

    Захарова назвала санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» контрпродуктивными

    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг, передает ТАСС.

    Мария Захарова отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. По ее словам, данный шаг имеет исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте.

    Дипломат подчеркнула, что введение новых рестрикций не вызовет трудностей для российской экономики.

    «Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического, в том числе и политического потенциала», – заявила Захарова.

    Также она уточнила, что Россия видит возможность дальнейших контактов с США, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и параметры урегулирования ситуации на Украине. В Москве рассчитывают, что Вашингтон продолжит делиться своими позициями по публичным решениям.

    Захарова добавила, что МИД России открыт к продолжению диалога с Госдепартаментом США, ссылаясь на предыдущие телефонные беседы президентов двух стран и последние заявления главы Белого дома Дональда Трампа. Она отметила, что в Москве ждут дальнейших комментариев по этим вопросам от пресс-службы президента России.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Решение Трампа о введении новых санкций связано с попытками давления на власти России ради прекращения боевых действий на Украине.

    Политолог Иван Лизан отметил, что Трамп пытается напугать Россию санкциями, но с 2022 года они уже никого не удивляют.

    23 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Reuters: Крупнейшие китайские компании приостановили закупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупные государственные компании КНР прекратили заключать сделки по покупке российской нефти морским путем после введения американских санкций против предприятий из России, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, китайские компании CNOOC, Zhenhua Oil, Sinopec и PetroChina Co временно воздержались от заключения новых сделок на поставку российской нефти по морю после очередной серии санкций США, передает «Газета.Ru».

    Компании опасаются, что рестрикции могут негативно сказаться на возможности осуществлять расчеты и транспортировку черного золота.

    Агентство отмечает, что Пекин импортирует приблизительно 1,4 млн баррелей нефти в сутки морским путем, однако значительная часть этого объема приходится на независимые нефтеперерабатывающие заводы. В результате новых ограничений сделки с российскими компаниями, попавшими под санкции, теперь проходят исключительно через посредников.

    Кроме того, государственная компания PetroChina продолжает получать около 900 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводам. По мнению трейдеров, американские санкции не повлияют на этот способ поставок.

    Ранее министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    23 октября 2025, 12:35 • Новости дня
    Медведев заявил о вступлении Трампа на путь войны с Россией
    Медведев заявил о вступлении Трампа на путь войны с Россией
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отмену президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште и новые американские санкции актом войны против России и заявил о готовности к ответным действиям.

    Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. По его словам, отмена Дональдом Трампом саммита в Будапеште и введение новых санкций США против России стали очевидным проявлением враждебной политики Вашингтона. Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны с Россией.

    «Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», – заявил Медведев.

    Он отметил, что хотя Трамп пока не всегда активно поддерживает Киев, теперь этот конфликт стал и его конфликтом, а не только конфликтом экс-президента США Джо Байдена. Решения, принятые Трампом, Медведев назвал актом войны против России и подчеркнул, что теперь Трамп полностью солидарен с Европой.

    Медведев также указал, что последние действия США дают России свободу применять любые виды оружия по объектам на Украине, не оглядываясь на переговоры. По его словам, победу можно будет добиться исключительно на поле боя, а не за столом переговоров.

    «Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «сделки», – написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште отменена, но может пройти в будущем.

    Трамп пояснил, почему ввел антироссийские санкции именно сейчас, и рассказал, на какую реакцию властей России надеется.

    Трамп также отметил, что сообщение Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать дальнобойные ракеты против России является фейком.

    23 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    @ Vesa Moilanen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Украина получит возможность наносить удары по территории России американскими крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк»), пишет Politico.

    Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что президент США Дональд Трамп должен разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты Tomahawk для ударов по целям внутри России, передает Politico.

    Орпо отметил, что Россия, по его мнению, представляет «постоянную угрозу» безопасности Европы, и призвал Вашингтон предоставить Украине необходимые средства для самообороны и давления на Владимира Путина для переговоров.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении масштабных санкций против российских государственных нефтяных компаний, что стало самым серьезным шагом по усилению давления на Москву за время его президентства, отмечает издание.

    «Сегодня очень большой день с точки зрения того, что мы делаем. Это огромные санкции», – сказал Трамп журналистам. Он выразил надежду, что санкции не затянутся надолго и конфликт будет урегулирован.

    Однако Трамп подчеркнул, что не намерен разрешать Украине использовать Tomahawk, объяснив это необходимостью годовой подготовки для эксплуатации этих «очень сложных» ракет. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, Путин проявил интерес к переговорам только после обсуждения передачи Украине Tomahawk, но, когда этот вопрос был снят с повестки, Москва отказалась от диалога.

    В Брюсселе лидеры ЕС обсуждают возможность использования замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита» на сумму до 140 млрд евро, который может поддержать страну в течение двух-трех лет. Франция настаивает, чтобы эти средства тратились преимущественно на закупку европейского оружия, в то время как Швеция и некоторые другие страны предлагают дать Украине свободу в распоряжении средствами.

    Орпо считает, что Европа должна участвовать в контроле расходования этих средств и выступает за приоритет закупки европейских вооружений, однако признает, что не все нужные Украине системы есть у европейских производителей. Премьер также подчеркивает, что долгосрочное финансирование Украины за счет замороженных российских активов станет мощным сигналом для Путина и может изменить ход конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон поставил под вопрос передачу Украине ракет Tomahawk из-за отсутствия у Киева необходимых пусковых установок.

    Дональд Трамп ранее  отказал Киеву в быстрой передаче этих ракет.

    При этом отмечалось что США сняли основное ограничение на проведение украинских ударов вглубь российской территории.

    23 октября 2025, 19:48 • Новости дня
    Мурашко назвал ошибки в рационе россиян
    Мурашко назвал ошибки в рационе россиян
    @ Thomas Eisenhuth/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россиянам необходимо научиться грамотно выстраивать свой рацион, поскольку сейчас среднесуточное потребление сахара в четыре раза, а соли – в 2,5 раза превышает рекомендуемые нормы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на четвертом Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение».

    Мурашко заявил о необходимости научить людей управлять рационом и осознанно выбирать продукты, передает Telegram-канал Минздрава. Он подчеркнул, что доступ к здоровой пище должен сопровождаться обучением тому, как применять эти продукты в жизни, как их готовить и употреблять.

    Мурашко привел нетешительные цифры: среднестатистический россиянин употребляет сахара в четыре раза больше рекомендуемой нормы, а соли – в два с половиной раза больше. Министр отметил, что человеческая биология подталкивает людей к избыточному потреблению пищи, особенно сладкого и жирного, что усиливается агрессивным маркетингом. По его словам, научные исследования установили прямую зависимость между рекламой определенных видов продуктов и ростом массы тела населения.

    Особое внимание министр уделил детскому грудному вскармливанию, заявив: «Дети, которые длительное время находятся на грудном вскармливании, развиваются совершенно по-другому, у них лучше показатели здоровья». Он также указал, что правильные пищевые привычки должны закладываться с младенчества.

    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    23 октября 2025, 20:12 • Новости дня
    В Литве не смогли оштрафовать робота-поломойщика за русскую речь
    В Литве не смогли оштрафовать робота-поломойщика за русскую речь
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В магазине Norfa в Вильнюсе робот для мытья пола предупреждал посетителей на русском языке. Госинпекция не нашла в этом нарушения, хотя и отметила пробел в законодательстве.

    В магазине Norfa в Вильнюсе покупатель записал на видео робота-уборщика, который обращался к посетителям только на русском языке, передает портал Delfi. В сообщении робота звучала фраза: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». По словам пресс-секретаря сети Norfa Дарюса Рилишкиса, возникшая проблема была связана с ошибкой подрядчика – устройство поставили с установленным русским языком. Ошибку уже устранили.

    Покупатель обратился в Государственную инспекцию по языку с жалобой. Представитель инспекции Арунас Дамбраускас сообщил, что Norfa не нарушила закон, поскольку в законодательстве есть недочеты: закон о государственном языке регулирует только публичные надписи, а не звучащие голосовые сообщения. Глава инспекции Аудрюс Валотка добавил, что с точки зрения закона торговая сеть ничего не нарушила, так как этот аспект не урегулирован.

    «Пусть этот робот сигналит, кукует или лает», – добавил Валотка. Он отметил, что закон не запрещает предупреждать об опасности на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские власти на протяжении многих лет предпринимали попытки вытеснить русский язык из общественной жизни.

    23 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Чемезов уточнил, что если до 2030 года будет введен дополнительный цех, производство Ту-214 увеличится до 20 единиц ежегодно, передает ТАСС.

    Действующая редакция государственной программы развития авиационной отрасли предусматривает поставку 990 самолетов для гражданской авиации до 2030 года. В этот план включены 142 самолета SSJ New, 270 МС-21-310, 51 Ил-114-300 и 113 Ту-214. Кроме того, предусмотрена поставка 12 Ил-96-300, 105 ТВРС-44 «Ладога», 158 ЛМС-192 «Освей» и 139 ЛМС-901 «Байкал».

    Ожидается обновление комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА) до конца этого года, сообщал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Напомним, в сентябре в воздух поднялся первый импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям.

    23 октября 2025, 10:47 • Новости дня
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России, заявил в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

    МИД КНР выразил резкое недовольство и решительный протест против включения китайских компаний в 19-й пакет санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь заявил, что сделал ЕС серьезные представления.

    Го Цзякунь подчеркнул, что КНР не является ни зачинщиком, ни участником украинского кризиса. Он отметил, что Китай не поставляет вооружение сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

    Евросоюз одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил передвижение российских дипломатов по странам ЕС.

    Санкции также распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

    Послы Евросоюза завершили согласование 19-го пакета санкций против России.

    23 октября 2025, 17:32 • Новости дня
    Евросоюз упрекнул Тбилиси двумя миллиардами евро

    Евросоюз в ответ на критику Тбилиси напомнил о двух миллиардах евро

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз выделил с 1992 года Грузии гранты более чем на два миллиарда евро, заявило постпредство объединения в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Более тридцати лет ЕС через свои программы помогает гражданам Грузии, выделив с 1992 года гранты более чем на два миллиарда евро», – сказано в сообщении.

    Постпредство отмечает, что «каждый евро направлен на улучшение повседневной жизни граждан Грузии, начиная от модернизации дорог, больниц и школ и заканчивая помощью местным общинам, производителям и молодым новаторам».

    ЕС утверждает, что финансы направляются на новую инфраструктуру, создание рабочих мест, образование и защиту окружающей среды.

    Власти Грузии обвиняют ЕС в финансировании радикальных групп и поддержке антиправительственных действий и заявляют, что флаг объединения ассоциируется в стране с несправедливостью и насилием.

    В четверг председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Брюссель выбрал по отношению к Грузии и ее народу совершенно конфронтационную политику и оказывает поддержку радикальным маргинальным группам».

