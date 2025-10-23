Московским автолюбителям рекомендовали подождать со сменой резины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, московские автомобилисты могут повременить с переходом на зимние шины из-за сохраняющейся теплой погоды, передает ТАСС. «Тем, кто ездит преимущественно в ночные часы, безусловно, нужно менять резину, потому что ночная температура уже опускается ниже пяти градусов. Однако высокие относительно климата дневные значения и отсутствие снежного покрова говорят о том, что вполне можно было бы подождать. Особенно, если резина шипованная», – заявил Вильфанд.

Он также сообщил, что сам пока не торопится менять шины на зимние, ориентируясь на текущие погодные условия.

