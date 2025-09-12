  • Новость часаТуск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    Экс-президент Бразилии Болсонару получил 27 лет тюрьмы
    Трамп не исключил «ошибки» с беспилотниками в Польше
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»
    Фон дер Ляйен спровоцировала раскол среди политиков Германии
    Памфилова: На выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    7 комментариев
    12 сентября 2025, 11:47 • Новости дня

    Синоптик сообщила о скором начале бабьего лета в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала настоящее бабье лето в Москве с субботы

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве с субботы ожидается период солнечной и сухой погоды с южным ветром, который продлится до середины следующей недели, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

    Период бабьего лета с солнечной и сухой погодой начнется в Москве в субботу, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова, передает ТАСС. Она подчеркнула, что настоящий период бабьего лета стартует днем, когда ветер сменится на юго-восточный и южный, а осадки прекратятся.

    Позднякова отметила, что этот период продлится до следующих выходных. По ее словам, бабье лето завершится в Москве примерно 17 сентября, после чего признак теплой и сухой погоды исчезнет. С 18 сентября в столице начнет постепенно холодать.

    Метеоролог уточнила, что после окончания бабьего лета температура воздуха останется выше климатической нормы, однако циклоны будут чаще определять погоду и количество дождливых дней увеличится. Она добавила: «А вот дождей будет конечно больше день ото дня».

    Ранее московские синоптики прогнозировали переменную облачность и отсутствие осадков на День города.

    Кроме того синоптики спрогнозировали рекордное атмосферное давление в Москве в субботу.

    11 сентября 2025, 16:25 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Смертельный выстрел в шею, скорее всего, был случайностью, но исходя из того, что стрелка все еще не поймали, он был профессионалом, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Так он прокомментировал убийство соратника Трампа Чарли Кирка в США.

    Во время публичного мероприятия в Университете долины Юта консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею, несовместимое с жизнью. Были задержаны два подозреваемых в убийстве, однако после допроса их освободили, поскольку не обнаружили связи с произошедшим.

    «Данная ситуация напоминает покушение на Дональда Трампа, когда он баллотировался в президенты. Тогда Трампу повезло: пуля прошла рядом с шеей и поразила ухо. А здесь, как мы знаем, пуля попала в шею, а ранение оказалось смертельным. Более того, и тогда, и сейчас стреляли с крыши расположенного поблизости здания, разница лишь в уровне защиты», – говорит Филатов.

    Он рассказывает, что поскольку Дональд Трамп на тот момент являлся экс-президентом США, ему обеспечивалась охрана на высшем государственном уровне. В случае с соратником Трампа Чарли Кирком такого уровня защиты обеспечено не было, поэтому стрелку удалось скрыться.

    «У Кирка была личная охрана, но ее возможности были ограниченны. Кроме того, исходя из его публичного статуса, трудно было предположить, что существуют реальные силы, заинтересованные в его смерти. Он воспринимался как политик, не претендующий на высшие посты и не оказывающий решающего влияния», – рассуждает собеседник.

    Что касается мотивов и личности стрелка, здесь можно рассматривать два основных вектора, продолжает ветеран «Альфы». Первая версия – скорее всего, это психически нездоровый человек. В Америке относительно легко освоить базовую снайперскую стрельбу, а с такого небольшого расстояния, как в данном случае, сделать смертельный выстрел мог даже новичок, прошедший около пяти занятий. Мотивы сумасшедшего прогнозировать невозможно.

    «Вторая версия кажется менее вероятной, но у нее есть косвенные подтверждения. Сейчас американское общество сильно поляризовано после победы Трампа на выборах и его неоднозначных шагов. Одни считают его гением, другие – непредсказуемым политиком. Учитывая, что Трамп назвал Кирка своим близким другом и политическим партнером, это убийство можно рассматривать как политическое. В пользу этой версии говорит несколько фактов: убийца достиг цели с первого выстрела, и его до сих пор не поймали, хотя прошло уже много времени», – полагает Филатов.

    По его словам, сумасшедший стрелок-одиночка вряд ли бы смог так чисто замести следы и бесследно скрыться. То, что преступника до сих пор не поймали, говорит о возможном участии профессиональной структуры: стрелял профессионал, пути отхода были заранее спланированы – и его, вероятно, очень хорошо прячут, чтобы он не мог выдать заказчика.

    «Что касается выстрела в шею, то я уверен, что это случайность. Шея – не самое оптимальное место для гарантированного летального исхода. Можно попасть, не задев критические артерии или позвоночник, и человек выживет. Гораздо эффективнее целиться в голову или корпус», – делится эксперт.

    Он объясняет, что даже голова – это недостаточно большая цель, ведь при попадании в челюсть есть вариант, что жертва выживет. А у корпуса, области сердца, площадь для поражения больше, чем у головы. Вокруг сердца сосредоточено много жизненно важных органов, попадание в которые с большой вероятностью приведет к смерти. Поэтому выстрел в шею скорее следствие случайности, а не точного расчета.

    «Если исполнителя быстро поймают, то, скорее всего, верна версия с одиночкой. Если же нет, то версия о заказном политическом убийстве с участием профессионалов станет более предпочтительной. Мне кажется, что это событие может привести к серьезному дисбалансу в американском обществе, а за ним, вероятно, последуют какие-то просчитанные политические шаги», – заключил Филатов.

    Напомним, за последний период на Дональда Трампа было осуществлено два покушения. Первый инцидент произошел 13 июля 2024 года на митинге в Батлере (Пенсильвания), где пуля, выпущенная снайпером, слегка задела ухо политика. Спустя менее двух месяцев, в сентябре того же года, имела место вторая попытка покушения, на этот раз на территории гольф-клуба во Флориде.

    Комментарии (10)
    11 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Захарова назвала интервью Пугачевой «базаром лицемерия»
    Захарова назвала интервью Пугачевой «базаром лицемерия»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью певицы Аллы Пугачевой, назвав его «базаром лицемерия».

    Она также отметила: «Есть произведение, [название которого] потом стало расхожей фразой, – «Ярмарка тщеславия». А это – базар лицемерия», передает ТАСС.

    Захарова высказалась по теме в ходе общения с журналистами на XI Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Напомним, 10 сентября певица Алла Пугачева дала первое большое интервью после начала спецоперации на Украине, в ходе которого она похвалила Дудаева и Горбачева.

    Ранее Пугачева попросила Минюст включить ее в список иноагентов.

    Комментарии (28)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору
    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию остановлен, сообщают в четверг украинские СМИ.

    Поступление газа по Трансбалканскому коридору в страну полностью прекратилось с начала сентября, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    В июле Украина впервые начала эксплуатировать этот маршрут для импорта газа, в том числе из Азербайджана.

    С начала сентября из Румынии не поступило ни одного кубометра газа. За 10 дней месяца Украина импортировала 236 млн кубометров газа, основная часть которого поступила из Венгрии и Словакии, причем почти весь объем – российского происхождения.

    Аналитики предполагают, что прекращение поставок связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры, однако украинские эксперты отмечали, что Трансбалканский маршрут оказался непопулярен из-за высоких тарифов и конкуренции с другими направлениями.

    Ранее киевский режим заявлял, что прорабатывает новый контракт на поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, чтобы восполнить дефицит топлива к отопительному сезону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту, причем Киев пытался скрыть происхождение потребляемого газа.

    Комментарии (9)
    11 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Армения отказалась быть «младшим братом» России

    Президент Армении Хачатурян: Страна перестала быть младшим братом России

    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Отношения с Россией теперь строятся на партнерстве, а не по принципу «старший–младший брат», заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

    «Сейчас совсем другие отношения с Россией – партнерские, в действительности партнерские отношения с Россией. <…> Отношение России к Армении – не так, как к старшему–младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», – сказал Хачатурян в интервью RTVI.

    Хачатурян отметил, что армянские власти стремятся к тому, чтобы российская сторона учитывала независимость решений Еревана.

    Хачатурян отметил, что Ереван рассчитывает на учет Москвой самостоятельных решений армянских властей. По его словам, армянское правительство должно само определять, с кем и как строить торговлю, деловые связи и дипломатические отношения, руководствуясь интересами жителей страны и ее благополучием.

    Президент республики также признал экономическую зависимость Армении от России, однако указал, что и Россия в определенной мере зависит от Армении в экономическом плане. Он подчеркнул, что экономика страны диверсифицирована, а партнерские отношения развиваются как с ЕАЭС, так и с Евросоюзом.

    Комментируя слова вице-премьера России Алексея Оверчука о необходимости Армении выбрать между ЕАЭС и Евросоюзом, Хачатурян отметил, что на данный момент никаких противоречий или нарушений условий сотрудничества ни с одной из сторон не возникает. Он заверил, что действия армянских властей полностью соответствуют концепции диверсификации экономики, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает шаги Армении как возможное начало выхода из ЕАЭС, так как вступление в Евросоюз считает несовместимым с нахождением страны в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может одновременно быть членом ЕАЭС и Евросоюза, и решение по этому вопросу должно принять правительство Армении.

    Комментарии (35)
    12 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    Комбригом 115-й бригады ВСУ назначили сдавшегося в Мариуполе подполковника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новым командиром 115-й бригады ВСУ стал подполковник Сейдамет Османов, ранее сдавшийся в Мариуполе вместе с 36-й бригадой, рассказали в российских силовых структурах.

    Подполковник Сейдамет Османов назначен новым командиром 115-й бригады вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры. Османов ранее служил в 36-й бригаде морской пехоты, которая в 2022 году сдалась в плен российским войскам в Мариуполе и фактически прекратила существование.

    Источник агентства заявил: «По нашим данным, заменит [Дениса] Билыка во главе остатков 115-й бригады подполковник Османов Сейдамет Османович, выходец из плачевной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая массово сдавалась в плен в Мариуполе в 2022 году, с того момента в принципе переставшая существовать».

    До этого командир 115-й бригады Денис Билык был отстранён от службы. Его сняли из-за высоких потерь личного состава и обрушения обороны на участке Боровская Андреевка – Зеленый Гай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные также освободили Предтечино в ДНР.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский эмоционально призвал граждан страны не посещать Россию и Белоруссию, передает ТАСС. В эфире радиостанции RMF24 он заявил: «Еще раз прошу, призываю и умоляю: не ездите туда, а если кто-то поедет, то сделает это на свой страх и риск».

    Сикорский подчеркнул, что подобные обращения уже звучали ранее, однако сохраняется высокий интерес граждан республики к поездкам в Россию и Белоруссию. По его словам, за 2024 год из Польши было совершено более 40 тысяч поездок в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Польши отсутствуют доказательства якобы атаки российских беспилотников.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Европейский союз пообещал ввести новые ограничительные меры против России после инцидента с российскими дронами.

    Комментарии (8)
    11 сентября 2025, 19:54 • Новости дня
    ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Кирка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники ФБР в Солт-Лейк-Сити разместили две фотографии мужчины, который, по их данным, может быть причастен к убийству американского правого активиста Чарли Кирка.

    В сообщении отмечено, что ведомство обратилось к гражданам с просьбой помочь в установлении личности подозреваемого, передает ТАСС.

    На опубликованных снимках видно мужчину в черной толстовке, синих джинсах, кепке и темных очках. «Мы просим помощи общественности в опознании фигуранта, связанного с убийством Чарли Кирка», – говорится в официальном заявлении ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения. Он пообещал «найти всех виновных» в убийстве активиста.

    Издание The Wall Street Journal сообщало, что на месте убийства Кирка нашли патроны с ЛГБТ-гравировками (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Комментарии (7)
    11 сентября 2025, 19:46 • Новости дня
    Захарова заявила о выявленных нарушениях в работе «Японских центров»

    Правоохранители обнаружили нарушения в деятельности АНО «Японский центр» в России

    Захарова заявила о выявленных нарушениях в работе «Японских центров»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе проверок деятельности «Японских центров» в России выявили многочисленные нарушения, включая искажение государственных границ страны на картах и отсутствие необходимых лицензий.

    Правоохранительные органы России выявили значительное количество нарушений в работе автономной некоммерческой организации «Японский центр по развитию торгово-экономических связей», которую власти Японии решили закрыть, передает ТАСС.

    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, организация ранее способствовала развитию партнерства между странами, работая по межправительственным меморандумам 2000 и 2003 годов.

    Однако, как подчеркнула Захарова, после изменения политики Токио эти документы утратили силу, а деятельность центра потеряла актуальность.

    Захарова добавила, что МИД России заранее получил уведомление от посольства Японии о ликвидации центра. Она отметила, что решение Токио закрыть все шесть филиалов организации в России логично и своевременно, так как их цели и задачи больше не соответствуют современной действительности.

    Комментарии (10)
    11 сентября 2025, 21:17 • Новости дня
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти

    Глава Минторга США увязал торговое соглашение с Индией с отказом от нефти России

    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    @ REUTERS/Kamal Kishore

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление министра торговли США связывает возможность заключения сделки с Индией с прекращением закупки российской нефти, что вызвало реакцию Нью-Дели.

    Министр торговли США Говард Латник заявил в интервью CNBC, что Соединенные Штаты заключат торговую сделку с Индией только после того, как она прекратит закупки нефти из России, передает ТАСС.

    По его словам, США ожидают, что Индия откроет свой рынок и откажется от импорта российской нефти, после чего стороны смогут договориться о соглашении.

    В начале августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской нефти и нефтепродуктов. В результате совокупный тариф на импорт индийских товаров и услуг достиг 50%. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми.

    Переговоры о торговом соглашении начались в феврале этого года после визита премьер-министра Моди в Вашингтон. Индия и США стремятся увеличить двусторонний товарооборот до 500 млрд долларов к 2030 году.

    Документ планировалось подписать осенью, а индийская делегация несколько раз приезжала в Вашингтон для переговоров. Однако поездка американской делегации в Индию для шестого раунда переговоров, назначенная на 25 августа, была отменена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины до 100% на товары из Индии и Китая для усиления давления на Россию с целью прекращения войны на Украине. Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    Эксперт Прохватилов: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов, Валерия Городецкая

    Армия Польши продемонстрировала низкую готовность к угрозам после недавнего инцидента с беспилотниками, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов.

    Польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также самолет радиоразведки SAAB 340 в ответ на атаку дронов на логистический хаб в Жешуве, заявил Прохватилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Подключились также силы Румынии и Нидерландов, которые подняли свои F-16.

    Эксперт отметил, что дроны, по его данным, были собраны из обломков российских «Гераней», не несли взрывчатки и были кустарного производства. «Поляки, конечно, этого не знали, но БПЛА в любом случае не стоили подъема в воздух истребителей», – заявил Прохватилов.

    Он добавил, что на СВО такие беспилотники сбивают из дробовиков или автоматов Калашникова. Поднятие дорогостоящей военной авиации и пуск ракет на сотни тысяч евро, по мнению эксперта, свидетельствуют об отсутствии у поляков реального понимания современных военных конфликтов.

    Прохватилов подчеркнул, что сейчас реально воевать умеют две армии – российская и украинская, поскольку они участвуют в самом остром военном конфликте эпохи и оперируют новейшими технологиями. Польская армия, по мнению эксперта, не способна защищать свою территорию адекватными средствами.

    В ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Ведомство выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России поддержал инициативу.

    Комментарии (8)
    11 сентября 2025, 13:06 • Новости дня
    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Американист Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    MAGA-движение «жаждет крови» после гибели Чарли Кирка. На этом фоне у Дональда Трампа есть два варианта действий. Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у своих сторонников. Второй – начать репрессии и броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Любой из сценариев окажется проигрышным для президента США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Чарли Кирк – один из немногих людей в США, про которых можно сказать, что это и есть MAGA-движение (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). По моему личному рейтингу он входит в пятерку консервативных лидеров страны», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что активист с 18 лет возглавлял организацию Turning Point USA и сделал ее главным голосом молодых консерваторов. В том числе поэтому политик представлял серьезную опасность для либералов.

    «Кирк прорвал либеральную несвободу слова. Он был убит во время выступления в кампусе университета, где власть принадлежит либеральному дискурсу», – добавил собеседник. По его мнению, произошедшее – расчетливый удар по будущему американского консерватизма: как если бы Демпартия отправила Терминатора в прошлое, чтобы убить лидера будущего сопротивления.

    Вопрос теперь состоит в том, что будет делать находящийся формально у власти Дональд Трамп, сказал Дробницкий. «Если бы у главы Белого дома в руках было сильное государство, которым он полностью управляет, то политик мог бы успокоить общественность, навести порядок и наказать виновных. Но это прерогатива сильных лидеров», – рассуждает аналитик.

    MAGA-движение «жаждет крови», указал эксперт, сославшись на сообщения в американском сегменте соцсетей. Однако есть и те, кто призывает не отвечать на убийство Кирка и остановить политическое насилие в Штатах. На этом фоне у американского президента есть два варианта действий, полагает собеседник.

    «Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA. Второй – начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Поэтому события в Юте – это точный расчет либералов: Трамп может потерпеть новое поражение – и это для них хорошо, он может броситься во всякие нервные и непродуманные реакции – и это им на руку», – пояснил американист.

    «У главы Белого дома очень узкая дорожка для того, чтобы что-то развернуть в свою сторону. Как показывает практика, ни один из сильных выпадов он в должной мере не отразил. Таким образом, убийство Кирка – это акт вялотекущей гражданской войны, в которой Трамп – как лидер революционных MAGA -патриотов – пока показывает себя слабо», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    Комментарии (6)
    12 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    Комментарии (6)
    12 сентября 2025, 01:29 • Новости дня
    Суд в Бразилии приговорил экс-президента Болсонару к 27 годам тюрьмы
    Суд в Бразилии приговорил экс-президента Болсонару к 27 годам тюрьмы
    @ Lucio Tavora/XinHua/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару получил 27 лет и три месяца тюрьмы по обвинению в попытке госпереворота, сообщает G1 со ссылкой на решение Верховного федерального суда страны.

    Как отмечает G1, первая коллегия Верховного федерального суда пошла на «беспрецедентное в истории страны решение», признав бывшего президента виновным в «заговоре с целью государственного переворота». Указывается, что назначено наказание в «27 лет и три месяца», передает РИА «Новости».

    Уточняется, что Болсонару сочли виновным в попытке госпереворота, создании преступной организации и подрыве верховенства закона, передает ТАСС.

    Решение осудить Болсонару и приговорить его к тюремному заключению приняли четверо судей Верховного суда – Алешандри ди Морайс, Флавиу Дину, Кармен Люсия и Кристиану Занин. Судья Луис Фукс выступил за оправдание политика.

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее пригрозил, что США примут меры в ответ на «политические преследования» Болсонару, назвав происходящее «охотой на ведьм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Бразилии вынес обвинительный вердикт в отношении Болсонару по делу о попытке сорвать передачу власти. В ноябре 2024 года Федеральная полиция Бразилии обвинила Болсонару в попытке госпереворота и других преступлениях.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2025, 20:27 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине

    Лукашенко: Россия готова к соглашению по Украине, вопрос за Европой и Зеленским

    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять условия, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По словам Лукашенко, это неоднократно обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    «То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции европейских стран и Владимира Зеленского.

    Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    Лукашенко также отметил, что есть возможность предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    Комментарии (18)
    11 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников

    ОКБ Сухого начало разработку восьми различных типов беспилотников

    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ОКБ Сухого работают над созданием сразу восьми новых моделей беспилотных летательных аппаратов, охватывающих разные задачи в авиационной отрасли, заявил первый заместитель директора филиала – управляющий директор ОКБ ОТА – директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    По его словам, ОКБ Сухого, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, занимается разработкой восьми различных беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Сегодня у нас [ОКБ Сухого] в разработке порядка восьми типов различных беспилотных летательных аппаратов», – сказал Стрелец. Он уточнил, что для оперативно-тактической авиации ключевым развитием станет переход от авиационного комплекса к авиационной системе.

    Стрелец добавил, что создание функциональных комплексов и систем, включающих пилотируемые, беспилотные и опционно-пилотируемые элементы, позволит эффективнее решать задачи преодоления эшелонированной системы ПВО и снизит стоимость таких операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 признан лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности. Летчик-испытатель Богдан рассказал, что истребитель шестого поколения должен иметь высокую степень автоматизации и интеграцию беспилотных систем. Главный конструктор объяснил, почему новый российский беспилотник обладает необычным обликом для повышения эффективности в бою.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации