Москвичам пообещали облачную и теплую субботу

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве в субботу ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Гидрометцентра России. Днем столбики термометров поднимутся до 10-12 градусов тепла, а ночью опустятся до плюс 5 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 741 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха в субботу будет варьироваться от плюс 8 до плюс 13 градусов. К ночи на воскресенье существенно похолодает – температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик сообщила, что в столице скоро начнется бабье лето. Специалисты ранее прогнозировали значительный рост атмосферного давления в Москве.