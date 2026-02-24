В Подмосковье осужден потерявший в пожаре жену и троих детей мужчина

Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.3 комментария
Егорьевский городской суд Московской области приговорил москвича Алексея Лютова к одному году четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении по делу о гибели его супруги и троих детей в результате пожара.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что 45-летний житель Москвы был признан виновным по части 3 статьи 219 УК РФ – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека и смерть двух и более лиц, передает ТАСС.
Следствие установило, что 31 августа 2024 года Лютов, арендовавший квартиру на четвертом этаже дома в деревне Юрцово, грубо нарушил правила пожарной безопасности. В квартире вместе с ним находились жена и семеро малолетних детей. Мужчина разместил в коридоре два аккумулятора от грузовых трициклов и подключил их для зарядки, а также хранил в квартире не менее 10 бытовых газовых баллонов и емкости с растворителем.
Оставив заряжающееся оборудование без присмотра, Лютов ушел на кухню. В результате этого возник пожар, который стремительно распространился из-за большого количества горючих материалов. «Супруга и дети, спасаясь от огня, прыгали с балкона четвертого этажа. Женщина скончалась на месте, четверо детей получили травмы различной степени тяжести, трое младших детей остались в квартире и погибли», – уточнили в прокуратуре.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и вынес обвинительный приговор. Пока решение суда не вступило в законную силу.
