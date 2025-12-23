  • Новость часаПоддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых, в частности.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    23 декабря 2025, 11:14

    Суд отклонил иск к Henkel по брендам «Персил» и «Лоск»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении иска жителя Тулы Олега Кирюхина, который требовал признать недобросовестной конкуренцией регистрацию и использование Henkel AG исключительных прав на товарные знаки «Персил» и «Лоск».

    Компанией Henkel бренды «Персил» и «Лоск» были зарегистрированы на территории России в 2023 и 2024 годах соответственно, при этом в качестве приоритета был указан 2022 год, передает РИА «Новости».

    Правовая защита данных товарных знаков действует в рамках двух товарных классов, включая средства для стирки, мыло, парфюмерию, косметику и дезинфицирующие средства.

    Иск Кирюхина поступил на рассмотрение в июле. Конкретные основания его требований остаются неуточненными. Известно, что истец ранее был индивидуальным предпринимателем, а сейчас является руководителем организации, специализирующейся на строительстве.

    Henkel остается одним из крупнейших производителей бытовой химии и косметики в Европе, компания выпускает такие известные бренды, как Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b, Pattex и Dial. Сотрудников во всем мире у Henkel более 47 тыс., причем 43% работают на территории Европы.

    В 2023 году концерн Henkel AG завершил продажу своих активов в России.

    «Henkel Россия», которая стала позднее в России Lab Industries, начала русифицировать бренды из своего портфеля.

    22 декабря 2025, 16:31
    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии

    Лукашенко: В Белоруссии будет размещено максимум десять «Орешников»

    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    «Ну, десяток – это будет максимум», – сообщил белорусский лидер Telegram-каналу «Юнашев Live», передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Белоруссии заявило о подготовке «Орешника» к боевому дежурству.

    22 декабря 2025, 14:40
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия завершила крупнейшую европейскую логистическую операцию по транспортировке тепловой электростанции из Литвы на Украину.

    «Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, это оборудование уже прибыло и предназначено для восстановления электрогенерации на Украине. Предполагается, что данная ТЭС сможет обеспечить электричеством около 1 млн человек.

    Кроме того, Евросоюз по линии Механизма гражданской обороны ЕС направил на Украину 9500 электрогенераторов и 7200 трансформаторов.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.

    Сообщалось, что Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов.

    23 декабря 2025, 08:46
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    22 декабря 2025, 13:00
    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца

    Политолог Ткаченко: Макрон предал Мерца, потому что понял исход конфликта с Россией

    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ближайшее время Берлин предпримет в отношении Парижа ряд мер дипломатической изоляции на фоне скандала в Брюсселе и провала плана по изъятию российских активов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее СМИ сообщили о «предательстве» Германии президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «В последние годы в своем противостоянии с Россией Европа во многом опиралась на альянс Франции и Германии – крупнейшие региональные экономики после Брекзита. Они руководствовались тезисом, что Москва является угрозой для стабильного экономического развития и военной безопасности европейских членов НАТО», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом, при нынешнем канцлере ФРГ Фридрихе Мерце и при предыдущем – Олафе Шольце, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на то, что Берлин будет их партнером. Ответные надежды были и у немецкой стороны», – напомнил собеседник.

    «Но сейчас Мерц совершил большую тактическую ошибку, решив, что Европе лучше продолжать конфликт, чем искать из него выход. К тому же Германия неверно оценила возможности своего влияния на другие страны ЕС в условиях, когда исход СВО, в общем, предрешен. Немецкая сторона полагает, что может еще долго вести противостояние, а другие государства так не считают», – отметил он.

    «Очевидно, Италия, ранее не поддержавшая изъятие российских активов, а теперь и Франция исходят из того, что конфликт с Россией проигран. Поэтому, по их мнению, вовремя «предать» – не предать, а предвидеть. Макрон исходит именно из таких соображений», – детализировал аналитик.

    Впрочем, по его мнению, противоречия пока не приведут к серьезному продолжительному кризису в отношениях Берлина и Парижа. «Я думаю, скандал совместными усилиями будет купирован. Франко-германское партнерство создавалось слишком долго, чтобы рухнуть из-за одного предательства», – указал он.

    «Между тем в ближайшее время Берлин, скорее всего, предпримет в отношении Парижа ряд мер дипломатической изоляции и отменит несколько планировавшихся визитов. Давление будет оказываться лично на Макрона. Возможно, ФРГ попытается поддержать его политических оппонентов и «достать из сундука» прежние промахи. Однако за определенные рамки этот скандал не выйдет», – спрогнозировал Ткаченко.

    «Настоящая же проблема более глобальна. Европейская интеграция с 50-х годов прошлого века основывалась на тандеме Парижа и Берлина. Франция была ядерной державой, постоянным членом Совбеза ООН, а Германия – экономическим локомотивом Европы и всего мира. Она спонсировала почти все проекты евроинтеграции», – напомнил спикер.

    «Сейчас же эти две опоры европейской конструкции зашатались. Военная мощь Франции под большим вопросом, ее никто не воспринимает как сверхдержаву. Французские ядерные силы малочисленны и несовершенны. А масштабы проблем в германской экономике вообще не поддаются описанию. Евроинтеграция оказалась в сильнейшем кризисе с середины прошлого века», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что за несколько недель до саммита в Брюсселе, на котором обсуждалось возможное изъятие замороженных российских активов, Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам. Но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Парижу будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если средства придется срочно возвращать Москве.

    Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря. «Он предал нас, Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджи Мелони», – приводятся слова источника.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, указал, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать. «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы. Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что он потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    22 декабря 2025, 12:21
    СВР заявила о подготовке к бегству за границу функционеров киевского режима

    СВР: Функционеры киевского режима после его падения сбегут за границу

    СВР заявила о подготовке к бегству за границу функционеров киевского режима
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Многие влиятельные украинские чиновники и бизнесмены уже вывезли семьи за рубеж, а финансовые активы перевели на счета в западных странах, функционеры киевского режима готовятся покинуть Украину после его неминуемого падения, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    По данным СВР, высокопоставленные представители киевского режима уже предпринимают шаги для побега за границу в случае неминуемого падения власти, следует из сообщения на сайте службы.

    В СВР указывают, что многие из украинской элиты вывезли свои семьи за рубеж и перевели туда значительные финансовые активы.

    По данным украинских посольств в западных странах, растет число обращений от чиновников и бизнесменов с просьбой о содействии в получении вида на жительство в государствах Европы. Особенно сильно эта тенденция проявляется среди украинских дипломатов, где более 90% из них не намерены возвращаться на родину после окончания командировки.

    По информации СВР, такие настроения объясняются хорошей осведомленностью дипломатического корпуса о реальном положении дел и отсутствии шансов завершить кризис вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского. Отмечается, что западные спонсоры Киева проявляют осторожность в поддержке, особенно на фоне заявлений президента США о сокращении помощи украинским властям.

    В заключение представители ведомства призывают граждан Украины задуматься о цене, которую заплатили страна и общество ради европейских перспектив, указав на отдаление Европы от прежних идеалов и элитарный характер преимуществ для отдельных лиц власти.

    В СВР заявили ранее, что западные дипломаты отметили ухудшение морального состояния солдат на Украине из-за коррупционных скандалов в руководстве страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что о распаде украинской государственности свидетельствует тяга лидеров киевского режима к роскоши.

    22 декабря 2025, 15:43
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink

    Associated Press: В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против Starlink

    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    @ Wikideas1/wikipeadia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разведслужбы НАТО выразили опасения, что Россия создает оружие, способное разрушать спутниковую группировку Starlink Илона Маска и создавать угрозу космическим системам, об этом пишет Associated Press.

    Россия якобы разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное угрожать спутниковой системе Starlink Илона Маска, передает Ura.ru со ссылкой на Associated Press. В публикации говорится, что две разведывательные службы стран НАТО опасаются появления у России такого вооружения.

    По данным Associated Press, речь идет о средствах «зонального действия», которые могут создавать на орбите облака осколков. Такое оружие, по мнению собеседников агентства, призвано ограничить преимущества Запада в космосе. Разведка считает, что если эта информация подтвердится, речь может идти о серьезном изменении баланса сил в космосе и повышении риска для всех аппаратов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным The Sun, российский спутник якобы был замечен вблизи американского спутника-шпиона на орбите.

    Между тем глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявлял, что Россия якобы предпринимала попытки глушить британские военные спутники с помощью наземных систем.

    22 декабря 2025, 16:30
    Мишустин объявил о планах повышения пенсий по старости
    Мишустин объявил о планах повышения пенсий по старости
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пенсионные выплаты для граждан старшего возраста в России будут увеличиваться, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

    Повышение пенсий по старости в России будет продолжено, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

    Мишустин напомнил, что для этого утверждён комплексный план мероприятий на ближайшие пять лет. Глава кабмина отметил: «Президент отмечал, что повышение продолжительности жизни, активное долголетие – один из ключевых приоритетов государственной политики. Правительство делает все необходимое для решения этой задачи, а она охватывает целый комплекс направлений, в том числе поддержку граждан старшего возраста».

    Он также добавил, что реализация стратегии предусматривает рост пенсионного обеспечения, а также дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан.

    Ранее президент Владимир Путин сообщал, что страховые пенсии по старости для российских граждан увеличат на 7,6% с 1 января 2026 года. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля.

    Пенсионеры до 31 декабря 2025 года могут подать заявление о доплате к пенсии, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы.

    22 декабря 2025, 22:17
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО

    Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО

    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг возможность «нападения» России на НАТО. Одновременно Писториус считает, что Москва может стремиться к ослаблению НАТО через разобщение его стран-участников и попытки вынудить США уйти из Европы. Он добавил, что Россия заинтересована в подрыве единства альянса изнутри, передает РИА «Новости».

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессии против НАТО и готова подтвердить это письменно.

    При этом еще в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты в случае нарушения мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США на фоне его заявлений о якобы готовности России напасть на Европу.

    22 декабря 2025, 18:27
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    @ Xinhua/Hao Jianwei/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

    «Это страшное убийство, это покушение», – заявил представитель Кремля в беседе с журналистом RT, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что спецслужбы будут вести расследование и будут делать то, что должны.

    Напомним, начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы на автомобиле в столице. СК опубликовал видеозапись с места происшествия.

    Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на украинский почерк в убийстве Сарварова.

    22 декабря 2025, 18:38
    Умер британский певец Крис Ри
    Умер британский певец Крис Ри
    @ POP-EYE/Ben Krieman/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крис Ри, британский певец и автор песен, скончался на 75-м году жизни. О смерти артиста сообщили его родственники.

    В их заявлении говорится: «С огромной грустью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса», передает ТАСС.

    Семья Криса Ри уточнила, что музыкант ушел из жизни сегодня утром в больнице, находясь рядом с близкими. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Пресс-служба Би-би-си также подтвердила эту информацию.

    Крис Ри известен благодаря таким хитам, как Driving Home for Christmas и The Road to Hell.

    22 декабря 2025, 17:36
    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России
    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскомнадзор предупреждает о возможности полной блокировки WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России, если мессенджер не выполнит законодательные требования.

    В ведомстве заявили: «Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», передает РИА «Новости».

    Роскомнадзор отмечает, что через WhatsApp осуществляется организация терактов, вербовка исполнителей и совершение мошеннических и других преступлений, при этом мессенджер не реагирует на подобные нарушения. Ограничения вводятся поэтапно, чтобы дать пользователям время для перехода на альтернативные сервисы.

    В ведомстве настоятельно рекомендуют россиянам переходить на национальные мессенджеры.

    В понедельник в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои.

    В конце ноября Роскомнадзор предупреждал, что WhatsApp может быть полностью заблокирован на территории России.

    Ранее экс-премьер министр РФ, председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин сообщил о технически возможной точечной блокировке экстремистских материалов в WhatsApp без полного ограничения работы сервиса.

    22 декабря 2025, 21:03
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» США в вопросе переговоров по Украине.

    «Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», – сказал Песков. По его словам, сам процесс урегулирования вряд ли может идти в публичном режиме, говорится в Telegram-канал «Вестей».

    Он предположил, что, возможно, позже появятся дополнительные разъяснения от американской стороны по поводу заявления Вэнса.

    В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. Вэнс также высказал мнение, что власти Украины понимают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.

    22 декабря 2025, 22:34
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности, однако часть положений этих договоренностей останется недоступной для широкой публики, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.

    «Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.

    Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.

    22 декабря 2025, 23:05
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Юкка Куяала – финский специалист по постпродакшну и визуальным эффектам, пожаловался CNN на сокращение числа оленей на его ферме «Мир северных оленей» в Лапландии, заподозрив российских волков в причастности к проблеме.

    Недавно у Куялы волки погубили самку северного оленя. Животному требуется около двух лет, чтобы достичь половой зрелости, и каждая самка обычно производит на свет одного детеныша в год.

    «Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей системе. Они просто убивают, убивают, убивают. Если мы ничего не предпримем, то через несколько лет в целых районах не останется северных оленей. Это печально, потому что оленеводство – старейшее занятие во всей Финляндии», – рассказал Куяла CNN.

    По данным Института природных ресурсов Финляндии, за последние несколько лет популяция волков в Финляндии резко возросла – с 295 особей весной 2024 года до примерно 430 в 2025 году, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.

    Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только в 2025 году волки убили около 1950 северных оленей, что почти на 70% больше, чем в 2024 году.

    «В то время как популяция волков по всей Европе возросла, в Финляндии рекордное количество нападений волков на северные оленеводческие районы объяснили тем, что хищники находятся в сотнях миль отсюда: глубоко в российских окопах на Украине. Теория заключается в том, что российские волки в большом количестве убивают северных оленей Финляндии, пересекая границу протяженностью более 800 миль (1287 км), которая проходит между двумя странами», – говорится в материале.

    При этом одни специалисты винят в ситуации лесозаготовительную  промышленность, которая влияет на среду обитания диких животных в этой части страны. Другие считают, что Россия якобы привлекает мужское население из региона, в том числе охотников, к спецоперации на Украине и контролировать численность волков некому.

    Старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии, которая изучает популяции волков, Катя Холмала допустила реалистичность теории с увеличением численности волков из-за отсутствия контроля за популяцией. По ее словам, до СВО в регионе активно охотились на волков, теперь такого нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила итоги расследования финской полицией дела о влиянии России.

    Как следует из ноябрьского выпуска «Рейтинга недружественных правительств» газета ВЗГЛЯД, Финляндия закрывает пятерку лидеров с 65 русофобскими баллами. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    22 декабря 2025, 15:20
    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО

    Рябков: Россия готова юридически зафиксировать отказ нападать на НАТО

    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО и готова закрепить это юридически, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, Россия не преследует завоевательных целей, а также открыта к оформлению соответствующих гарантий, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что Россия демонстрирует максимальную сдержанность в ответ на провокационные действия НАТО. «Реагируя на авантюрные и провокационные шаги со стороны стран НАТО, мы (Россия) проявили, с одной стороны, изрядную сдержанность, а с другой – последовательно направляли оппонентам важные предостерегающие сигналы о создаваемых ими стратегических рисках, в сочетании с нашим неизменным настроем твердо отстаивать национальные интересы безопасности», – заявил он.

    Дипломат обратил внимание на состояние отношений между Россией и США. Рябков указал, что успех текущего диалога между Москвой и Вашингтоном не гарантирован, нормализация связей займет значительное время из-за политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Он добавил, что для постепенного восстановления отношений потребуется подлинная заинтересованность обеих сторон и «колоссальный труд».

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.

    22 декабря 2025, 23:19
    При обыске у экс-генпрокурора Украины Пискуна в Ницце нашли 3 кг золота
    При обыске у экс-генпрокурора Украины Пискуна в Ницце нашли 3 кг золота
    @ Владимир Синдеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во Франции при обыске имущества на вилле у бывшего прокурора Украины Святослава Пискуна нашли 1 млн евро и 3 кг золота, сообщили украинские СМИ.

    Обыск в доме Святослава Пискуна в Ницце провела французская полиция совместно с украинскими правоохранительными органами, передает ТАСС.

    В ходе следственных действий были обнаружены 90 тыс. евро, 3 кг золота и 18 элитных часов, общая стоимость которых превышает 1 млн евро. Пискун не предоставил документов на происхождение найденной валюты, покупки золота и ввоза часов во Францию.

    Французская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в легализации средств, полученных преступным путем. Как сообщает издание, решается вопрос о предъявлении обвинения бывшему генпрокурору.

    Сообщается, что изначально Пискуна задержали, однако вскоре отпустили. Найдены были также документы, не связанные с расследованием дела Коломойского, отмечает «Зеркало недели».

    Ранее французская полиция провела обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна по запросу украинского госбюро расследований.

    В 2019 году Пискун предлагал взыскать с России ренту за 300 лет пользования землями Киевской Руси или взять россиян в рабство.

