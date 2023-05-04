Концерн Henkel завершил продажи активов в России

Концерн Henkel заявил о завершении продажи своих активов в России

Один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии немецкий концерн Henkel AG завершил продажу своих активов в России.

Из сообщения концерна следует, что выход из бизнеса в России завершен, сумма сделки составила 54 млрд рублей, транзакция уже совершена, передает РИА «Новости».

Так, в состав консорциума вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Кроме того, Henkel AG включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов.

В конце марта стало известно, что компания Henkel находится на завершающей стадии продажи российских активов.

Между тем «Henkel Россия» (с начала года работает в России как самостоятельная компания Lab Industries) начала русифицировать бренды из своего портфеля, хотя сделка по продаже активов еще не завершена.